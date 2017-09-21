Snapchat’te Bitmoji Oluşturma ve Kullanma

⁠⁠⁠







2016 yılında Snapchat tarafından satın alınan Bitmoji, Snapchat tarafından mümkün olduğunca Snapchat’in kendi uygulamalarına entegre edildi. Snapchat, kullanıcılarının paylaştığı hikayelere kullanıcıların oluşturduğu Bitmoji’leri ekleyerek kullanıcılarına daha zevkli bir platform oluşturmayı sağladı. Ayrıca Bitmoji, Snapchat tarafından uygulamaya entegre edildikten sonra kullanıcıların profil fotoğrafları yerine de kullanılmaya başlandı.

Snapchat’te Bitmoji Oluşturma

Bitmoji uygulamasını Android ve iOS için indirebilirsiniz. Android için uygulamayı buraya,iOS için buraya tıklayarak indirin.

Uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açın. Halihazırda bir Bitmoji hesabınız varsa en altta bulunan Oturum Aç seçeneğine dokunun. Yeni kullanıcı iseniz Snapchat ile oturum açabileceğiniz ya da e-posta ile kaydolabileceğiniz iki seçenekleri var. Ancak Bitmoji’de Snapchat hesabı ile oturum açtığınızda, Bitmoji’yi Snapchat’ten kaldırırsanız Bitmoji avatarınız silinir ve tekrar oluşturmanız gerekir. Seçiminizi yapın ve bir sonraki aşamaya geçin.

E-posta ile kaydoluyorsanız, sizden istenen bilgileri doldurun ve Kaydol seçeneğine basın.

Snapchat seçeneğini seçtiyseniz, Bitmoji Oluştur‘a dokunun.

Bir sonraki adım avatarınızı tasarlamak ve kendiniz için oluşturmaktır. Burada bulunan birçok seçenekle kendi avatarınızı istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Avatarınızı oluşturduktan sonra Bitmoji uygulamasını Snapchat hesabınız ile entegre etmişseniz Bitmoji’niz artık kullanılabilir duruma gelir.

E-posta ile kayıt oluyorsanız aşağıdaki adımları takip edin.

Snapchat’i açın ve sol üst köşede bulunan Hayalet simgesine dokunun. Daha sonra açılan ekranda bulunan sağ üst köşedeki Çark‘a dokunun.

Benim Hesabım’ı ve buradan Bitmoji’yi seçin. Bitmoji Oluştur seçeneğine tıklayın. Bu sizi Bitmoji uygulamasına götürür. Eğer bağlantı bir tarayıcıda açılırsa tarayıcıda karşılaştığınız Uygulamada Aç seçeneğine tıklayın. Sonra Kabul Et ve Bağlan’a dokunun.

Snapchat’te Bitmoji Nasıl Kullanılır?

Fotoğraf ve videolarınıza, Bitmoji’yi kullanarak oluşturduğunuz avatarınızla ilgili farklı ruh halleri ve durumlarla eklemeler yapabilirsiniz. Bitmoji’yi fotoğraf ve videolarınıza eklemek için ilk olarak atacağınız hikayeyi çekin ya da galerinizden belirleyin. Daha sonra düzenleme ve paylaşma ekranında sağ üst köşede bulunan simgelerden Kağıt işaretini tıklayın.

Açılan Bitmoji’lerden istediğinizi seçin. Aşağıda bulunan simgelerden ruh halinize ve tercihinize göre farklı Bitmoji’lere de erişebilirsiniz. Daha sonra seçtiğiniz Bitmoji’yi fotoğraf üzerinde konumlandırın. İki parmağınızı kullanarak Bitmoji’yi boyutlandırabilir, tek parmağınızla fotoğraf veya video üzerinde Bitmoji’nin yerini değiştirebilirsiniz.





⁠⁠⁠





