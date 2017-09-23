⁠⁠⁠







iPhone X’te Kontrol Merkezi’ni açmak için ne yapılması gerektiğini anlatacağız. Sitemizde daha önce yayınladığımız iPhone X ipuçlarını takip ettiyseniz iOS 11 işletim sistemi versiyonunda iPhone X için birçok optimizasyon gerçekleştirildiğini fark etmişsiniz demektir. Apple’ın yeni üst düzey akıllı telefonu ön yüzün neredeyse tamamını kaplayan ekranı ve ana ekran tuşu içermeyen yeni tasarımıyla kullanıcılarına önceki nesil iPhone’lardan daha farklı bir deneyim yaşatıyor.

iPhone X’te eski nesil iPhone’larda ana ekran tuşu ile gerçekleştirilen işlemler işletim sistemine kazandırılan jestlerle uygulanabiliyor. Örneğin iPhone X’te ekranın alt kısmına dokunup ekranın ortasına doğru kaydırma hareketi uygulandığında ana ekran görüntüleniyor. Bildiğiniz gibi eski iPhone’larda bu jest ile Kontrol Merkezi açılıyordu. Peki iPhone X’te Kontrol Merkezi’ni açmak için ne yapılması gerekiyor?

iPhone X’te Kontrol Merkezi’ni Açmak

Apple iPhone X’te Kontrol Merkezi’ni Açmak için cihazın ekranının sağ üst kısmından aşağı doğru kaydırma hareketi uygulayın. Kaydırma hareketini yapacağınız konum sağ üst köşe; orta veya sola doğru kayan bölümde bu jesti uygularsanız bildirim panelini aşağı çekmiş olacaksınız.

Bazen Kontrol Merkezi’ne girmenize gerek olmayabileceğini belirtmek istiyoruz. Çoğu kişi flaşı açmak veya kapatmak için bu menüyü kullanıyor ancak bunu iPhone X’te yapmanın yeni bir yolu var. Kilit ekranından, sol alt taraftaki el feneri simgesine dokunarak flaş kolayca etkinleştirilebiliyor ve akıllı telefonunuzu pratik şekilde el feneri olarak kullanabiliyorsunuz.



⁠⁠⁠





