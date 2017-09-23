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LG’nin G serisinde amiral gemisi olarak adlandırılan LG G6, şık ve zarif tasarım bir tasarıma sahip. Ayrıca LG G6’nın LG G5’e kıyasla modüler yapıda olmaması da gözlerden kaçmıyor. LG G6’nın metal kasası ve birçok dayanıklılık testinden geçen bataryası, kendinizi güvende hissettiriyor. Öte yandan LG G6’nın kamerasında bulunan 100 derecelik geniş açısı, selfie severleri ön planda tutuyor. LG G6’da bulunan USB Type-C teknolojisi hem veri alışverişlerinizi daha hızlı yapmanızı, hem de bataryayı şarj etme süresinden tasarruf etmenizi sağlıyor. Bu yazımızda LG G6 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak ”LG G6 cihazıma Stock ROM’u nasıl yüklerim” sorusuna cevap bulabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

LG G6 – H870TR v10e‘e uyumlu olan Stock ROM KDZ dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

LG G6 – H870TR V10Ra uyumlu olan Stock ROM KDZ dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

LG USB sürücüleri

LG Flash Tool

LG G6 Stock ROM Yükleme

Öncelikle size vermiş olduğumuz bağlantılardan LG Flash Tool ve USB sürücülerini indirin.

Sürücüleri ve Flash Tool’un kurulum işlemlerini gerçekleştirin. Ardından LG G6’nın USB hata ayıklama modunu açmanız gerek.

Ayarlara girin ve Genel sekmesinin alt kısmında yer alan Cihaz hakkında bölümüne girin. Yazılım bilgisi seçeneğine basın ve Yapım numarası yazan yere üst üste basın. Devamında ise Ayarlara geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklama modunu etkinleştirin. Şimdi ise LG G6’yı kapatın ve ses açma tuşuna basılı tutarak bilgisayarınıza bağlayın. Download mod ekranı açıldı ise LG G6 Stock ROM yükleme işlemine devam edin.

LG Flash Tool programını açtıktan sonra, Select Type bölümünde CDMA‘ı seçin. Devamında ise PhoneMode yazan kısımda DIAG‘ı seçin. Alt kısımda olan Select KDZ file yazan yerin karşısındaki sarı klasöre tıklayarak .kdz uzantılı ROM dosyanızı seçin.

Son olarak Normal Flash veya CSE Flash seçeneklerinden birini seçmeniz gerek. Normal Flash cihazınız verilerinize zarar vermeden Stock ROM’u yüklemenizi sağlar. Ama CSE flash ise cihazın fabrika ayarlarına dönmesini sağlar, yani verileriniz tamamen silinebilir.

LG G6 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için, sağ alt kısımda gördüğünüz Start butonuna basın. Konu ile ilgili geri bildirimde bulunmak isterseniz, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.



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