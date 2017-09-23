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LG’nin V serisi cihazları arasında geçtiğimiz yıl piyasaya adım atmış olan LG V20, performans bakımından serinin önde gelen ismiydi. LG V20’nin Stüdyo Modu ile HD kalitede ses kaydı yapabilmeniz mümkündü. Ayrıca LG V20’de bulunan Direct Reply özelliği, mesaj geldiği sırada bulunduğunuz uygulamayı kapatmak zorunda kalmamanızı sağlıyordu. Bu yazımızda LG V20 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak LG V20’ye kolay bir şekilde Stock ROM yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

LG UP

LG V20 Stock ROM dosyası

LG Mobile Driver

LG V20 Stock ROM Yükleme

Başlangıç olarak LG V20’nin USB hata ayıklamasını aktif etmeniz gerek.

Bunun için öncelike Ayarlara girin ve Geliştirici seçeneklerini bulun. Eğer Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa, Telefon hakkında kısmından, Yapım numarasına üst üste basın. Tekrar Ayarlara geri dönerek Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Şimdi ise LG V20’yi kapatın ve Download mod’a almak için Ses arttırma tuşuna basılı tutun. Download mod ekranı geldiğinde ise LG V20’yi USB kablo ile bilgisayara bağlayın.

LGUP programı açın ve UPGRADE yazan yerin önündeki yuvarlağı işaretleyin. Devamında ise sağ alt taraftaki üç noktaya basın. Bu sayede dosyanızı seçerek devam edin.



Son olarak REFURBISH seçeneğinin önündeki yuvarlağı işaretleyin ve LG V20 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın. Şunu da belirtelim ki bu işlem biraz zaman alabilir. Konu ile ilgili sorularınızı forum adresimizi ziyaret ederek uzman ekibimize iletebilirsiniz.



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