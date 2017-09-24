Android/iOS: Google Photos Asistanın Getirileri

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Android kullanıcılarına Google’ın armağanlarından biri olan Google Photos fotoğraf düzenleme ve görüntüleme uygulaması aynı zamanda bulut yedeklemesi de yapıyor. Düzenleme işlemleri sırasında yardımcı olacak bir asistanı da var ve iOS kullanıcıları da yardım alabiliyor.

Android/iOS: Google Photos Asistanın Getirileri

Google Photos ücretsiz bir uygulama ve telefondaki fotoğrafları yüksek kalitede bulutta yedeklemek isterseniz sınırsız alan sunuyor. Aynı zamanda bunları yedekledikten sonra cihazdan silerek boş yer açabiliyor.

Google Photos
Google Photos
İndir
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Google Photos
Developer: Google, Inc.
Fiyat: Ücretsiz

Google Fotoğraflar
Google Fotoğraflar
İndir
QR-Code

Google Fotoğraflar
Developer: Google Inc.
Fiyat: Ücretsiz

Asistan sistemiyse şu açılardan işinizi kolaylaştırıyor:

  • Fotoğraf yönetimi
  • Fotoğraf düzenleme
  • Albüm oluşturma
  • Animasyonlu GIF yapma
  • İlgi çekici filmler
  • Kolaj hazırlama
  • Cihazda boş yer açma
  • Fotoğraf iyileştirme önerileri alma
  • Yüz tanımlamayla organize etme

Asistanı kullanmak için Ayarlar içinden asistan kartlarına girip yeni bir oluşum başlatmalısınız. Böylece asistan sizin adınıza bir eser ortaya çıkarınca haber verecek ve bildirime tıklayıp yeni albüm ya da animasyonu görebileceksiniz. Silmek ya da saklamak, paylaşmak size kalmış.

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Aynı etkinlikte çekilen fotoğrafları bu şekilde seçip bir albüm oluşturmak işinizi kolaylaştıracak ve bulmakta zorlanmayacaksınız. Uygulamanın sol alt kısmında albüm ve yeni albüm seçenekleri geliyor. Ardından ilgili fotoğraflar ile asistanın animasyonlu GIF yaptığını görebilirsiniz!

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Google Photos asistanı bunları kullanarak slayt şov benzeri kısa filmler de oluşturup haber verebilir. Aynı zamanda film stilini ve çalan müziği değiştirebilirsiniz. Yeni oluşturma seçenekleri arasında albüm altında video ve animasyon dışında foto kolajı da var.

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Cihazınızda depolama yeri sıkıntısı olduğundaysa Google Drive alanına yedek gönderdikten sonra bunları silerek yer açabiliyor. Asistanın yer kalmadı bildirim kartına tıklayıp onay vermeniz yeterli. Google Photos ile Google asistan birlikte çalışarak işinizi kolaylaştıran kartlar sunmayı başarıyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.

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