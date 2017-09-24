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Android kullanıcılarına Google’ın armağanlarından biri olan Google Photos fotoğraf düzenleme ve görüntüleme uygulaması aynı zamanda bulut yedeklemesi de yapıyor. Düzenleme işlemleri sırasında yardımcı olacak bir asistanı da var ve iOS kullanıcıları da yardım alabiliyor.

Android/iOS: Google Photos Asistanın Getirileri

Google Photos ücretsiz bir uygulama ve telefondaki fotoğrafları yüksek kalitede bulutta yedeklemek isterseniz sınırsız alan sunuyor. Aynı zamanda bunları yedekledikten sonra cihazdan silerek boş yer açabiliyor.

Asistan sistemiyse şu açılardan işinizi kolaylaştırıyor:

Fotoğraf yönetimi

Fotoğraf düzenleme

Albüm oluşturma

Animasyonlu GIF yapma

İlgi çekici filmler

Kolaj hazırlama

Cihazda boş yer açma

Fotoğraf iyileştirme önerileri alma

Yüz tanımlamayla organize etme

Asistanı kullanmak için Ayarlar içinden asistan kartlarına girip yeni bir oluşum başlatmalısınız. Böylece asistan sizin adınıza bir eser ortaya çıkarınca haber verecek ve bildirime tıklayıp yeni albüm ya da animasyonu görebileceksiniz. Silmek ya da saklamak, paylaşmak size kalmış.

Aynı etkinlikte çekilen fotoğrafları bu şekilde seçip bir albüm oluşturmak işinizi kolaylaştıracak ve bulmakta zorlanmayacaksınız. Uygulamanın sol alt kısmında albüm ve yeni albüm seçenekleri geliyor. Ardından ilgili fotoğraflar ile asistanın animasyonlu GIF yaptığını görebilirsiniz!

Google Photos asistanı bunları kullanarak slayt şov benzeri kısa filmler de oluşturup haber verebilir. Aynı zamanda film stilini ve çalan müziği değiştirebilirsiniz. Yeni oluşturma seçenekleri arasında albüm altında video ve animasyon dışında foto kolajı da var.

Cihazınızda depolama yeri sıkıntısı olduğundaysa Google Drive alanına yedek gönderdikten sonra bunları silerek yer açabiliyor. Asistanın yer kalmadı bildirim kartına tıklayıp onay vermeniz yeterli. Google Photos ile Google asistan birlikte çalışarak işinizi kolaylaştıran kartlar sunmayı başarıyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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