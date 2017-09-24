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Halka açık yerlerde yapılan bağlantılarda verilerinizi güvenli hale getirmek için ne yapıyorsunuz? Online bankacılık işlemleri yapıyor musunuz? Verileriniz başkaları tarafından çalınabilir. Bu yüzden VPN çözümleri kullanarak sanal özel ağ üzerinden güvenliğinizi arttırabilirsiniz.

Android/iOS: OpenVPN Connect İle Tüm VPN’lere Bağlanın

Akıllı telefonu kullanıp bağlantı yaptığınızda özellikle Wi-Fi durumunda sürekli olarak saldırılara açık durumdasınız. VPN kullanarak veri akışını şifreli hale getirebilir ve verilerinizi koruyabilirsiniz. Çok sayıda ücretsiz ve ücretli VPN servisi var. Kimi belirli MB ücretsiz verip sonrasına para istiyor.

OpenVPN sistemi çok sayıda alt sistemi esas alıyor ve açık kaynaklı yapısıyla sürekli güncelleniyor. Windows, Mac OS, Linux, iOS ve Android kullanıcılarına açık. 256-bit OpenSSL kriptolamayla güven veriyor.

Ücretsiz olarak bu uygulamayı cihaza indirin ve kurun. Ardından özel bir konfigürasyon dosyası gerekecek. İşte bu noktada VPN servisi devreye giriyor. Hangi OpenVPN servisini seçtiyseniz sitesine girin ve .OPVN uzantılı konfigürasyon dosyasını indirin.

Bazen zip paketi olarak indirip sonra açmanız gerekebilir ki WinZip kullanabilirsiniz. Ardından ilgili dosyayı OpenVPN Connect uygulamasına eklemeniz gerekiyor. Uygulamayı açınca sağ üstteki üç noktalı menüye girip içeri alma komutu verin ve SD kart seçin. Dosyanın yerini gösterin.

Kaydet dedikten sonra bağlanın. Duruma ve yoğunluğa bağlı olarak bağlanma işlemi biraz zaman alabilir.

Artık hangi VPN servisini kullanmak isterseniz isteyin sadece konfigürasyon dosyasını indirip içeri almanız yetecek ve bağlantı kurulacak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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