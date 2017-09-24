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Dev ekrana ve akıllı bir kaleme sahip olan LG Stylus 2, phablet severlerin bir numaralı gözdesi olmayı başarmıştı. LG Stylus 2 büyük ekranına göre gayet ince ve hafif bir tasarıma sahipti. LG Stylus 2’nin 3000 mAh gücündeki bataryasının çıkarılabilir olması, onu kolayca değiştirebilmenizi sağlıyordu. Bu yazımızda LG Stylus 2 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları izleyerek, LG Stylus 2’ye nasıl Root atacağınızı öğrenebilirsiniz.

Gerekli program

KingRoot

LG Stylus 2 Root Atma

KingRoot.apk yı kurmak için LG Stylus 2’nin Bilinmeyen kaynaklarını etkinleştirmeniz gerek.

Bunun için Ayarlar kısmından Güvenlik bölümüne girerek Bilinmeyen kaynaklar yazan yerin karşısındaki yuvarlak simgeyi sağa doğru çekin. Bu sayede sadece KingRoot’u değil diğer APK dosyalarını da rahat bir şekilde kurabilirsiniz.

Şimdi ise KingRoot’un kurulum işlemlerini tamamlayın ve AÇ’a basın.

KingRoot açıldığında alt kısımda gördüğünüz START ROOT yazan butona basarak, LG Stylus 2 Root atma işlemini başlatın.

Bu işlem biraz zaman alabilir fakat Wi-Fi ağınızdan kopmamanız ve programı kapatmamanız gerek.

İşlem sonrasında ekranınıza Root successfully yazan bir yazı geldiğinde, başarılı olmuşsunuz demektir.

LG Stylus 2’nin Rootlu olup olmadığını Root Checker uygulamasını indirerek test edebilirsiniz. Aklınıza takılan soru var ise tüm sorularınızı forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimize bildirebilirsiniz.



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