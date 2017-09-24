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LG’nin V serisindeki albenisini koruyan LG V10, dayanıklı yapısı ve şık görünümü ile gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Selfie tutkunları için vazgeçilmez haline gelen LG V10, çift kamerası ile 120 derecelik geniş açı sunuyor, bu sayede herkesin kadraja sığmasını sağlıyor. Öte yandan her an gözünüzün önünde duran LG V10’un ikinci ekranı ile kalan batarya gücünü, saat ve tarih gibi bilgileri görmeniz mümkün oluyor. Bu yazımızda LG V10 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, LG V10’a orijinal Android sürümünü yükleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

LG Mobile Driver

LG Flash Tool

Stock ROM dosyası: H960TR20g / H960TR20i

LG V10 Stock ROM Yükleme

Başlangıç olarak size vermiş olduğumuz bağlantılardan Mobile driver ve LG Flash Tool’u indirin.

LG V10’u bilgisayara bağlamak için öncelikle USB hata ayıklama modunu başlatmanız gerek. Bunun için ise Ayarlardan Geliştirici seçeneklerini bulun. Eğer geliştirici seçenekleri Ayarlar kısmında görünmüyor ise, Genel yazan yeredeki Cihaz hakkında kısmına girin. Ardından Yazılım bilgisi seçeneğine girin ve Yapım numarası yazan yere üst üste basın. Şimdi ise Geliştirici seçenekleriniz görünür olacaktır. Geliştirici seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu aktif edin.

LG V10’u kapatın ve Download mod ekranının gelmesi için Ses yükseltme tuşuna basılı tutun. Bu esnada USB kablo ile LG V10’u bilgisayara bağlayın.

LG Flash Tool‘u açın ve Select Type yazan yerin karşısındaki ok işaretine basarak CDMA‘ı seçin. Ardından PhoneMode bölümüne gelerek DIAG‘ı seçin. Şimdi ise alt kısımda yer alan Select KDZ file yazan yerin karşısındaki sarı klasöre bir kez tıklayarak, .kdz uzantılı ROM dosyanızı seçin.

Şimdi ise CSE Flash veya Normal Flash seçeneklerinden birisini seçin. Bunların anlamı ise, Normal Flash cihazınız verilerinize zarar vermeden Stock ROM’u yüklemenizi sağlar. Ama CSE flash ise cihazın fabrika ayarlarına dönerek, veri kaybı yaşatır.

Son olarak LG V10 Stock ROM yükleme işlemini başlatmak için Start butonuna basın. Konu ile ilgili sorularınız var ise forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.



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