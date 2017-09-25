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Akıllı telefonlarda yer alan flaş modu kimi zaman karanlıkta fotoğraf çekerken, kimi zaman elektrik gidince fener olarak imdada yetişiyor. Android cihaz sahipleri kamera uygulamasını açıp video moda geçip flaşı zorunlu moda geçirmek zorunda değil. Kısayola tıklayıp aktifleştirmek ve kapamak olası.

Android: Fener Modunu Açmak

Android 5.0 Lollipop ile tanıtılan hızlı aç kapa butonları sayesinde tek yapmanız gereken üstteki alanı aşağı indirmek ve fener sembolünü bulup tıklamak. Tekrar tıklayıp feneri kapatabilirsiniz. Klasik biçimde Android yüklü gelen cihazlar güncelse bu kısayolu içermeli ama bazılarında olmayabilir.

Kısayolları düzenlemek için dişliye basın ve düzenleme yapın. Eğer fener seçeneği yoksa bir uygulama kurup kolayca sonuca gidebilirsiniz. Bazı durumlarda üreticinin kendi geliştirdiği fener uygulaması uygulamalar çekmecesinde kurulu gelebilir. Eğer yoksa şunu deneyebilirsiniz:

Adından anlaşılabileceği gibi ücretsiz olan uygulamanın özelliği aktifleştirdikten sonra cihazı hafif biçimde sallayarak feneri açabiliyor olmanız. Elbette uygulama ana ekranındaki butona basarak da açıp kapatabilirsiniz.

Sallayarak açık kapatmak daha hızlı sonuç veriyor. Eğer Google Assistant özelliğini içeren yeni nesil Android 6.0 ve üstü bir cihaza sahipseniz sesli komut vererek de feneri yakabilirsiniz.

Bazı cihazlardaysa el jestleri üzerinden komut verilebiliyor. Örneğin OnePlus modelleri ile bu özellik geliyor ve tek yapmanız gereken ekran kapalıyken üzerinde V harfini çizmek. Bunu yapmak için önceden ayarlardan jestler içinden aktifleştirmeniz gerekiyor. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.



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