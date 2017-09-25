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Android Nougat Kurulu Sony Xperia Akıllı Telefonlar İçin Android Oreo Teması ile sizlerleyiz. Akıllı telefon kullanıcıları duvar kağıtları ve temalar aracılığıyla cihazlarını özelleştirmekten hoşlanıyor. Bugünlerde canlı tema ve canlı duvar kağıtlarının popüler olmaya başladığını görüyoruz. Güncel akıllı telefonlarda hareketli tema ve duvar kağıtları belirmeye başladı. Sony’nin yeni üst düzey akıllı telefonu Xperia XZ1 de bu cihazlardan birisi. Bu akıllı telefon kutusundan Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonu ile çıkıyor. Xperia XZ1’in diğer Sony Xperia akıllı telefonlarına yüklenebilen teması indirilebilir vaziyette. Tema canlı animasyon ve duvar kağıtlarıyla geliyor. Temayı Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonunu çalıştıran Sony Xperia akıllı telefonlarda kullanabiliyorsunuz.

Android Nougat Kurulu Sony Xperia Akıllı Telefonlar İçin Android Oreo Teması

Temada derinlikli renkler, akıcı animasyonlar, ekranda kaydırma yaparken hoş bir geri bildirim gibi ögeler sunulmakta. Daha önce de belirttiğimiz gibi Android Nougat çalıştıran bir Sony Xperia modeline ihtiyacınız var.

Android 8.0 Oreo tabanlı Xperia XZ1 temasını buradan, Xperia canlı duvar kağıtlarını ise bu bağlantıdan indirebilirsiniz.

Dosyaları üstteki bağlantılardan indirip normal APK dosyası olarak yüklemeniz yeterli olacaktır. Bu temanın Android 7.0 Nougat ve daha güncel işletim sistemi versiyonlarında kullanılabildiğini ifade edelim.

Daha önce Google Play mağazası dışındaki bir kaynaktan uygulama yüklemediyseniz akıllı telefonunuzda Settings menüsüne gitmeniz ve Security seçeneği altındaki Unknown Sources‘ı etkinleştirmeniz gerekiyor.



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