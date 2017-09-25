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İnternet paketi ve sistem kaynaklarını israf etmeyen Twitter Lite uygulaması kullanıma sunulmuş vaziyette. Twitter tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip. Bu yıl Mart ayında sosyal ağın düşük veri kullanımı gerçekleştiren Twitter Lite adlı web uygulaması tanıtılmış ve kullanıma sunulmuştu. Twitter Lite bir Android uygulaması haline getirildi ve Google Play uygulama mağazasında dağıtılmaya başlandı. Bu uygulama yüksek hızlı ve limitsiz bağlantılara sahip olan kullanıcıları hedeflemiyor. Kotalı paket ve giriş seviyesi bir Android telefon kullanıyorsanız Twitter uygulamasının yerine bu araca geçiş yapabilirsiniz.

İnternet Paketi ve Sistem Kaynaklarını İsraf Etmeyen Twitter Lite Uygulaması

Twitter Lite uygulamasını şu anda Filipinler’de yaşayan kullanıcılar test edebiliyor. Bu ülkede mobil paketler hayli sınırlı ve yavaş. Uygulama şu anda Filipinler dışında yaşayan kullanıcılar tarafından Google Play’den indirilemiyor fakat APK dosyası APKMirror sitesindeki yerini almış durumda. Uygulamayı cihazınıza yüklemek üzere kullanabileceğiniz APK dosyasını buradan indirebilirsiniz.

Daha önce Google Play mağazası dışındaki bir kaynaktan uygulama yüklemediyseniz Android’li akıllı telefonunuzda Settings menüsüne gidin ve Security seçeneği altındaki Unknown Sources‘ı etkinleştirin. Samsung cihazlarda bu seçeneğe Settings > Lock screen & Security menüsü aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Twitter Lite arayüzüne daha önce göz attıysanız uygulama arayüzü size fazlasıyla tanıdık gelecektir. Esasında kullanımı sırasında hiç de ‘Lite’ bir uygulama kullanıyormuş hissine kapılmıyorsunuz. Dosya boyutunun da oldukça küçük olması önemli bir avantaj.

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