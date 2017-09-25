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Küçük yaştaki çocukları hedefleyen Pokemon Playhouse oyunu indirilebilir durumda. Hatırlayacağınız üzere 2016 yazında akıllı telefonlarının ekranlarına bakıp belirli bölgelerde toplanan gençleri ve yetişkinleri sürekli görüyorduk. İnsanlar gün içerisinde sıcaklığın tavan yaptığı anlarda ya da akşam daha serin vakitlerde yürüyerek kilometrelerce mesafe yürüyordu. Evet, bunlar Pokemon GO oyuncularıydı. İnsanlar hala Augmented Reality / Artırılmış Gerçeklik oyunlarını oynamaya devam etseler de Pokemon GO’yu oynayan aktif kullanıcı sayısı giderek azaldı. Şimdi ise yepyeni bir Pokemon oyunu olan Pokemon Playhouse karşımızda.

Küçük Çocukları Hedefleyen Pokemon Playhouse Oyunu Yayınlandı

Pokemon Playhouse oyunu Android ve iOS işletim sistemli cihazlara Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. Bu oyunda sevimli yaratıkları avlama, mücadeleler ya da gym’leri ele geçirme gibi şeyler söz konusu değil. Pokemon Playhouse‘da çocuğunuz kule, salon ve açık hava oyun alanı gibi çeşitli yerleri keşfederken her türlü şirin Pokemon ile etkileşim kurabiliyor. Pokemon’ların hikayelerini izleyebiliyor. Bir hikayeyi dinlemek için Playroom’a gidebiliyor ve Pokemon’un heyecan verici yeni maceralara çıkmasını görebiliyor.

Oyunun başında çocuğunuza bir Pokemon yumurtası veriliyor. Çocuğunuz Pokemon Playhouse‘u keşfettikçe ve aktiviteleri tamamladıkça Pokemon yumurtadan çıkmaya başlıyor ve yeni bir Pokemon beliriyor. Oyun 3 – 5 yaş grubu çocuklar düşünülerek tasarlandığı için okuma ve matematik becerilerine gerek duyulmuyor.

Pokemon Playhouse‘un Android 4.0.3 ve daha güncel işletim sistemli cihazlar ile iOS 7.0 ve daha güncel işletim sistemi versiyonunu çalıştıran mobil Apple cihazlara yüklenebildiğini belirtelim.





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