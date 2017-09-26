







En YaygÄ±n LG G6 SorunlarÄ± ve Ã‡Ã¶zÃ¼mleri ile sizlerleyiz. LG’nin 2017 yÄ±lÄ± amiral gemisi akÄ±llÄ± telefonu olan G6 firma tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k gÃ¼venilir bir cihaz olarak tanÄ±mlanÄ±yor. G6 her ne kadar baÅŸarÄ±lÄ± bir cihaz olsa da tÄ±pkÄ± diÄŸer Android telefonlar gibi sÄ±fÄ±r sorunlu birÂ Ã¼rÃ¼n olarak tanÄ±mlanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bu yazÄ±mÄ±zda en yaygÄ±n LG G6 sorunlarÄ± ve bunlarÄ± nasÄ±l Ã§Ã¶zebileceÄŸinize deÄŸineceÄŸiz.

En YaygÄ±n LG G6 SorunlarÄ± ve Ã‡Ã¶zÃ¼mleri

Yetersiz Pil Ã–mrÃ¼

LG G6Â 3300 mAh kapasiteli bir pile sahip olsa da bazÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ± pilin hÄ±zla tÃ¼kendiÄŸinden ÅŸikayet edebiliyor. Pil Ã¶mrÃ¼nÃ¼ artÄ±rmak iÃ§in Settings menÃ¼sÃ¼ndenÂ Battery saverÂ modunu dilediÄŸiniz zaman etkinleÅŸtirebilirsiniz. Bu modun cihazÄ±n pil seviyesi % 15 ya da % 5’e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde otomatik olarak devreye girmesini saÄŸlayabiliyorsunuz.

Settings – Battery & Power Saving – Battery Usage menÃ¼sÃ¼ne giderek pili hÄ±zla tÃ¼keten uygulamalarÄ± tespit edebilir ve buna uygun ÅŸekilde Ã¶nlem alabilirsiniz.

KullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z uygulamalarÄ± kaldÄ±rabilir, her ne kadar Ã§ok sevilen bir Ã¶zellik olsa daÂ Always-on display‘i devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakabilirsiniz.

Depolama AlanÄ±nÄ±n HÄ±zla DolmasÄ±

G6’nÄ±n 32 ve 64 GB kapasiteli modelleri bulunmakta. Ã–zellikle 32 GB kapasiteli modelde yetersiz boÅŸ depolama alanÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸ gÃ¶sterebilir. YapabileceÄŸiniz ilk ÅŸey bir microSD kart edinmek. FotoÄŸraf, mÃ¼zik ve videolarÄ±nÄ±zÄ± hafÄ±za kartÄ±na transfer edebilirsiniz.

FotoÄŸraflarÄ±nÄ±zÄ± Google Photos uygulamasÄ±yla bulut ortamÄ±na yedekleyebilir ve yedeklediÄŸiniz fotoÄŸraflarÄ± cihazÄ±nÄ±zdan kaldÄ±rabilirsiniz. KullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z uygulama ve oynamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z oyunlarÄ± silerek akÄ±llÄ± telefonda boÅŸ alan aÃ§abilirsiniz.

Wi-Fi, Bluetooth ve GPS Problemleri

Ã–ncelikleÂ Wi-Fi veya Bluetooth’u kapatÄ±n. Bir sÃ¼re bekleyin ve tekrar etkinleÅŸtirin. Sorun Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼yorsa akÄ±llÄ± telefonu yeniden baÅŸlatmayÄ± deneyin. EÄŸer Wi-Fi sorunu Ä±srarcÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorsa baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aÄŸÄ±n Ã¼zerine uzun dokunun, Forget network seÃ§eneÄŸine dokunarak aÄŸÄ±n unutulmasÄ±nÄ± saÄŸlayÄ±n. AÄŸa tekrar dokunun ve kablosuz aÄŸ ÅŸifresini girerek baÄŸlantÄ±yÄ± tekrar kurun.

Bluetooth sorununu geride bÄ±rakamÄ±yorsanÄ±z eÅŸleÅŸtirdiÄŸiniz cihazlarÄ± kaldÄ±rÄ±n ve tekrar eÅŸleÅŸtirme yapmayÄ± deneyin. Son olarak Settings –Â Backup & reset – Network settings reset yolunu izleyipÂ Reset settings butonuna dokunarak aÄŸ ayarlarÄ±nÄ± sÄ±fÄ±rlamayÄ± deneyebilirsiniz.

LG G6’yÄ± Fabrika AyarlarÄ±na SÄ±fÄ±rlamak

Bazen aklÄ±nÄ±za gelen ve okuduÄŸunuz tÃ¼m yÃ¶ntemleri denemenize raÄŸmen sonuÃ§ alamayabilirsiniz. Bu noktada akÄ±llÄ± telefonunuzu fabrika ayarlarÄ±na sÄ±fÄ±rlamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz.

LG G6’yÄ± fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§inÂ Settings –Â Backup & reset –Â Factory data reset –Â Reset phone yolunu izleyebilirsiniz.

Ã‡Ã¶zemediÄŸiniz sorunlar iÃ§in forum sayfamÄ±zdan bilgi alabilirsiniz.









