







Samsung Galaxy Note 8’de navigasyon butonlarÄ±nÄ±n yerleÅŸimini dÃ¼zenlemek ve navigasyon Ã§ubuÄŸunun rengini deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. Samsung 2016’da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± devasa Galaxy Note 7Â hÃ¼sranÄ± sonrasÄ±nda 2017’de kullanÄ±cÄ±larla buluÅŸturduÄŸuÂ Galaxy S8 / S8 Plus ve Galaxy Note 8 akÄ±llÄ± telefonlarla ne kadar iddialÄ± bir firma olduÄŸunu bir kez daha ortaya koydu. AkÄ±llÄ± telefonlar yenilikÃ§i tasarÄ±mlarÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey bileÅŸenleriyle bir kez daha Android cephesinin akla ilk gelen amiral gemisi akÄ±llÄ± telefonlarÄ± arasÄ±na girmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ durumda.

Samsung’un Galaxy Note 8 akÄ±llÄ± telefonuna sahipseniz bu cihazÄ±n tÄ±pkÄ± Galaxy S8 gibi sanal navigasyon tuÅŸlarÄ±na sahip olduÄŸunu ve eski modellerdeki gibi kapasitif dokunmatik butonlar iÃ§ermediÄŸini biliyorsunuz demektir. Bu bÃ¶lÃ¼mdeki varsayÄ±lan yerleÅŸimde geri butonu ana ekrana dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ saÄŸlayan butonun saÄŸÄ±nda konumlandÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu yerleÅŸimden hoÅŸnut olmayabilir ve deÄŸiÅŸtirmek isteyebilirsiniz.Â Samsung Galaxy Note 8’de navigasyon butonlarÄ±nÄ±n yerleÅŸimini dÃ¼zenlemek ve navigasyon Ã§ubuÄŸunun gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in yapabileceÄŸiniz bir ÅŸeyler var.

Samsung Galaxy Note 8’de Navigasyon ButonlarÄ±nÄ±n YerleÅŸimini DÃ¼zenlemek

Settings menÃ¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyin.

Display seÃ§eneÄŸine dokunun.

AÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n veÂ Navigation bar‘a dokunun.

Button layout‘a girin.

Kullanmak istediÄŸiniz yeni dÃ¼zeni seÃ§mek iÃ§in ilgili seÃ§eneÄŸin Ã¼zerine dokunun.

Galaxy Note 8 akÄ±llÄ± telefon navigasyon Ã§ubuÄŸunun arka plan rengini dÃ¼zenlemenize de olanak tanÄ±yor. Bunun iÃ§in;

Settings menÃ¼sÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±n.

Display‘e girin.

AÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n veÂ Navigation bar‘a dokunun.

Buradan navigasyon Ã§ubuÄŸunuz iÃ§in yeni bir arka plan rengi seÃ§ebilirsiniz.











