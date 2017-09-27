







Apple iPhone‘da GÃ¼ncelleme Yapmadan Ã–nce Verileri Yedeklemek iÃ§in izlemeniz gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. BildiÄŸiniz gibi Apple, iOS iÅŸletim sistemini her yÄ±l yeni bir majÃ¶r sÃ¼rÃ¼mle gÃ¼ncelliyor. iOS 11 kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce daÄŸÄ±tÄ±ma sunuldu. iOS gÃ¼ncellemelerinin kurulumu genellikle sorunsuz gerÃ§ekleÅŸse de yaÅŸanabilecek bir aksilik sonucu veri kaybÄ± ihtimali de yok deÄŸil. Ã‡eÅŸitli durumlarda cihazÄ± sÄ±fÄ±rlamanÄ±z gerektiÄŸinde de elinizde bir yedeÄŸin bulunmasÄ± rahatlatÄ±cÄ± olacaktÄ±r.Â Apple iPhone‘da GÃ¼ncelleme Yapmadan Ã–nce Verileri Yedeklemek iÃ§in iki yÃ¶ntem var: iTunes yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± kullanabilir ya da iCloud bulut depolama servisine yedekleme gerÃ§ekleÅŸtirebilirsiniz. iTunes ile yedekleme elbette daha hÄ±zlÄ± ama iCloud’da da verilerin bulut ortamÄ±na yedeklenerek gÃ¼ven altÄ±na alÄ±nmasÄ± sÃ¶z konusu.

iPhone: GÃ¼ncelleme Yapmadan Ã–nce Verileri Yedeklemek

iTunes ile yedek almak iÃ§in Ã¶ncelikle iPhone’u Lightning kablosu ile bilgisayarÄ±nÄ±za baÄŸlayÄ±n.

iTunes, ayarlarÄ±nÄ±za baÄŸlÄ± olarak eÅŸitlemeyi yedekleme iÅŸlemini de iÃ§erecek ÅŸekilde otomatik olarak baÅŸlatabilir.

Otomatik eÅŸitlemeyi ayarlamadÄ±ysanÄ±z iTunes’ta sol Ã¼st kÄ±sÄ±mda bulunan akÄ±llÄ± telefon simgesine tÄ±klayÄ±n.Â Backups bÃ¶lÃ¼mÃ¼ndekiÂ Back Up Now butonunu kullanÄ±n. Ä°ÅŸlem son yedeÄŸi alma tarihinize baÄŸlÄ± olarak saniyeler iÃ§erisinde tamamlanabilir ya daÂ hayli zaman alabilir.

iCloud’a yedek alma imkanÄ±nÄ±z da var. Ã–ncelikle bir WiFi aÄŸÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunuzdan emin olun.

Settings – iCloud yolunu izleyin.

Backup‘a dokunun ve iCloud Backup‘Ä± etkinleÅŸtirin.Â Back Up Now seÃ§eneÄŸine dokunun. Ä°ÅŸlem son yedeÄŸinizi alma tarihine baÄŸlÄ± olarak hemen tamamlanabilir ya da saatlerce sÃ¼rebilir.

Yedekleme iÅŸleminin baÅŸarÄ±yla tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulamak iÃ§inÂ Settings > iCloud > Storage > Manage Storage yolunu izleyin ve iPhone’unuzu seÃ§in. Yedekleme detaylarÄ±nÄ± tarih ve boyut bilgisini de iÃ§erecek ÅŸekilde gÃ¶rebileceksiniz.









