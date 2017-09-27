







Lenovo’nun iki yÄ±l Ã¶nce akÄ±llÄ± telefon pazarÄ±na Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± Lenovo P90, performans Ã¶zellikleri ile gÃ¶zleri Ã¼zerinde tutuyordu. Lenovo P90, 4000 mAh batarya gÃ¼cÃ¼ sayesinde oyun severlerin gÃ¶zdesi haline gelmiÅŸti. AyrÄ±ca Lenovo P90 32 GB’lÄ±k dahili hafÄ±zaya sahipti fakat micro SD kart desteÄŸi bulunmuyordu. Bu yazÄ±mÄ±zda Lenovo P90 Stock ROM yÃ¼kleme adÄ±mlarÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Siz de anlatacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± uygulayarak Lenovo P90’Ä±n orijinal Android sÃ¼rÃ¼mÃ¼nÃ¼ yÃ¼kleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Stock ROM dosyasÄ±

Lenovo P90 USB SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri

SP Flash Tool

Lenovo P90 Stock ROM YÃ¼kleme

Ã–ncelikle size vermiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸlantÄ±lardan, SP Flash Tool’u ve Lenovo P90 USB sÃ¼rÃ¼cÃ¼leriniÂ bilgisayarÄ±nÄ±za yÃ¼kleyin.

YÃ¼klemiÅŸ olduÄŸunuz SP Flash Tool dosyalarÄ±nÄ±n iÃ§erisindeki flash_tool yazan uygulamayÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n. Lenovo P90’Ä± bilgisayara baÄŸlamadan Ã¶nce USB hata ayÄ±klama modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun iÃ§in Ayarlara girin ve Telefon hakkÄ±nda kÄ±smÄ±ndan YapÄ±m numarasÄ± seÃ§eneÄŸini bularak ard arda basÄ±n. Bu sayede GeliÅŸtirici seÃ§enekleri gÃ¶rÃ¼nÃ¼r halde gelecektir Åžimdi ise Ayarlara geri dÃ¶nerek GeliÅŸtirici seÃ§eneklerine girin ve USB hata ayÄ±klama modunu aktif hale getirin. ArdÄ±ndan GÃ¼Ã§ tuÅŸuna basÄ±lÄ± tutarak kapatÄ±n ve Lenovo P90’Ä± USB kablo yardÄ±mÄ± ile bilgisayara baÄŸlayÄ±n.

ProgramÄ±n saÄŸ tarafÄ±ndaki Scatter-loading seÃ§eneÄŸine basarak Stock ROM dosyanÄ±zÄ± seÃ§in. SP Flash Tool sizin iÃ§in otomatik olarak ayarlarÄ± yapacaktÄ±r.

Son olaran Lenovo P90 Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸlemini baÅŸlatmak iÃ§in yukarÄ±daki Download simgesine basÄ±n.

YÃ¼kleme iÅŸlemi tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda ekranÄ±nÄ±za ”Download Ok” yazÄ±lÄ± bir pencere gelecektir. Bunun anlamÄ± ise baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunuzu gÃ¶sterir. AklÄ±nÄ±za takÄ±lan sorular var ise veya takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kÄ±sÄ±m olursa, forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.









