







Android‘li akÄ±llÄ± telefonlarda fabrika ayarlarÄ±na sÄ±fÄ±rlama sonrasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸÄ±labilen HesabÄ±nÄ±zÄ± DoÄŸrulayÄ±n, Bu Cihaz SÄ±fÄ±rlandÄ± sorunu ve bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in izlenebilecek yÃ¶ntemleri ele alÄ±yoruz. Google, Android 5.0 iÅŸletim sistemi versiyonu ileÂ Factory Reset Protection (FRP) adlÄ± bir koruma yÃ¶ntemini devreye aldÄ±. Bu koruma metodu cihazlarÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± sonrasÄ±nda fabrika ayarlarÄ±na sÄ±fÄ±rlamanÄ±n ardÄ±ndan cihazda daha Ã¶nce kullanÄ±lan Google hesabÄ±yla oturum aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± zorunlu kÄ±lÄ±yor. Sahip olduÄŸunuz akÄ±llÄ± telefonda daha Ã¶nce kullanÄ±yor olduÄŸunuz Google hesabÄ±nÄ±n parolasÄ±nÄ± unutmuÅŸ olabilirsiniz veya ikinci el olarak satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z akÄ±llÄ± telefonda bu ekranla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Android’li akÄ±llÄ± telefonlardaÂ HesabÄ±nÄ±zÄ± DoÄŸrulayÄ±n, Bu Cihaz SÄ±fÄ±rlandÄ± ifadesiyleÂ karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kan FRP sistemini aÅŸmak iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±da ele aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¶ntemleri uygulayabilirsiniz. Bu yÃ¶ntemler esasÄ±nda Samsung akÄ±llÄ± telefonlar iÃ§in uygun ama baÅŸka marka / modellerde de denenebilir.

Android: HesabÄ±nÄ±zÄ± DoÄŸrulayÄ±n, Bu Cihaz SÄ±fÄ±rlandÄ± Sorunu ve Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼

OTG Kablosu Kullanarak

EÄŸer bir OTG kablosuna sahipseniz bu aÅŸamalarÄ± izleyebilirsiniz:

FRP Bypass APK dosyasÄ±nÄ± indirin. DosyayÄ± USB belleÄŸinize kopyalayÄ±n.

USB belleÄŸi OTG kablosuyla akÄ±llÄ± telefonunuza baÄŸlayÄ±n. Bir uyarÄ± penceresi Ã§Ä±kacaktÄ±r, bu uyarÄ± penceresi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla APK dosyasÄ±na eriÅŸin ve kurulumu gerÃ§ekleÅŸtirin.

UygulamayÄ± yÃ¼kledikten sonra cihaz ayarlarÄ±na eriÅŸebilir hale geleceksiniz. Ekranda aÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n veÂ Backup and reset seÃ§eneÄŸini bulun.

Factory data reset veÂ Reset device ya daÂ Erase everything‘e dokunarak Google hesabÄ±, sistem veÂ uygulama verileri, cihaz ayarlarÄ±, indirilen uygulamalar ve tÃ¼m kiÅŸisel bilgilerin silinmesini saÄŸlayÄ±n.

AkÄ±llÄ± telefonunuz yeniden baÅŸlayacaktÄ±r; aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ biraz zaman alabilir, bu nedenle sabÄ±rlÄ± olun. Cihaz aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda FRP sistemine takÄ±lmadan yapÄ±landÄ±rmaya gidebileceksiniz.

OTG Kablosu Kullanmadan

OTG kablonuz yoksa bu aÅŸamalarÄ± takip edebilirsiniz:

Samsung SideSyncÂ uygulamasÄ±nÄ± bilgisayarÄ±nÄ±za indirip yÃ¼kleyin ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Samsung akÄ±llÄ± telefonunuzu USB kablosuyla kiÅŸisel bilgisayarÄ±nÄ±za baÄŸlayÄ±n.

DosyayÄ± aÃ§mak iÃ§in ilgili bir uygulamaÂ kullanmanÄ±z istenecektir. AÃ§Ä±lan ekrandan Chrome‘u seÃ§in veÂ https://goo.gl/iao0yaÂ baÄŸlantÄ±sÄ±na eriÅŸerek FRP Bypass APK dosyasÄ±nÄ± indirin.

Samsung Apps’i aÃ§mak iÃ§in geriye dÃ¶nÃ¼n. SideSync uygulamasÄ±nÄ± kurmanÄ±z istenecektir ama siz bunun yerine ES File Explorer‘Ä± yÃ¼kleyin.

ES File Explorer uygulamasÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Download klasÃ¶rÃ¼ne gidin ve indirdiÄŸiniz APK dosyasÄ±nÄ± yÃ¼kleyin.

Settings menÃ¼sÃ¼ karÅŸÄ±nÄ±za gelecektir. AÅŸaÄŸÄ± doÄŸru kaydÄ±rma yapÄ±n veÂ Backup and reset seÃ§eneÄŸine gidin. Buradan sÄ±fÄ±rlama yapabileceksiniz.









