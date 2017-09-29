







Kimilerinin onsuz yapamadÄ±ÄŸÄ±, bazÄ±larÄ±nÄ±nsa ne iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamadÄ±ÄŸÄ± durum bildirim LED’i hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±rabiliyor. Bu LED’in yanma ÅŸekli ve hatta rengini dÃ¼zenleyerek belirli bildirimleri ekranÄ± bile aÃ§madan anlayabilirsiniz. Tek yapmanÄ±z gereken cihazla uyumlu uygulamayÄ± kurmak.

Android: LED Bildirim IÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã–zelleÅŸtirmek

BazÄ± Ã¼reticiler cihaz ayarlarÄ± arasÄ±na durum LED’ini Ã¶zelleÅŸtirme seÃ§enekleri ekliyor ama bu Ã§ok da fazla Ã¶zelleÅŸtirme olanaÄŸÄ± vermiyor. Android dÃ¼nyasÄ±nda sÄ±k kullanÄ±lan akÄ±llÄ± telefonlarla uyumlu olacak biÃ§imde geliÅŸtirilmiÅŸ durum LED’i dÃ¼zenleme uygulamalarÄ± var. Google Play maÄŸaza ortamÄ±nda Light Manager gibi seÃ§enekler var. Ã‡oÄŸu Ã¼cretsiz ve reklam Ã¼zerinden kazanÄ±yor.

Ãœcretsiz olan ve Ã§ok kullanÄ±cÄ±sÄ± bulunan bu uygulama beÄŸeni gÃ¶rÃ¼yor. Sadece cevapsÄ±z aramalar ya da SMS gibi sistem uygulamalarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kurulu Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ parti uygulamalardan gelen bildirimleri de gÃ¶sterme olanaÄŸÄ± veriyor. AynÄ± zamanda normal, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ ve ekran gibi farklÄ± modlarda bildirimlerin ne ÅŸekilde gÃ¶sterileceÄŸi seÃ§ilebiliyor.

UygulamayÄ± indirip kurduktan sonra ilk aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda gerekli izinleri vermeniz gerekiyor ki Ã§alÄ±ÅŸsÄ±n. BaÅŸka bir uygulama bildirimleri kendi Ã¼stÃ¼ne almÄ±ÅŸsa bu karmaÅŸayÄ± engellemek adÄ±na Light Manager uyarÄ± vererek sizi bilgilendiriyor. Ã–rnek olarak WhatsApp uygulamasÄ±nÄ±n ayarlarÄ±ndan LED bildirimini kapatmanÄ±zÄ± isteyebiliyor.

Uygulama ile belirli iÅŸlemler iÃ§in bildirimler hazÄ±r tanÄ±mlÄ± olarak geliyor. Ã–rneÄŸin klasik biÃ§imde kalan batarya seviyesi ve ÅŸarj durumuna gÃ¶re farklÄ± renklerde bildirim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yanabiliyor. FarklÄ± profiller sayesinde bu seÃ§enekleri dÃ¼zenleyebilirsiniz. Bildirimleri Ã¶ncelik sÄ±ralamasÄ±na dizebilir ve hatta belirli kiÅŸilere Ã¶zel bildirimler ekleyebilirsiniz.

Favori uygulamalarÄ±nÄ±zÄ± bildirim listesine ekleyin ve LED rengi ile yanÄ±ÅŸ ÅŸeklini dÃ¼zenleyin. SeÃ§im sizde Ã§Ã¼nkÃ¼ hangi uygulamalara Ã¶ncelik verdiÄŸinize baÄŸlÄ± deÄŸiÅŸiyor. ArdÄ±ndan kayÄ±tlarÄ± saklamadan Ã¶nce deneme yaparak rengi ve yanma biÃ§imini test edebilirsiniz. ArtÄ±k ekranÄ± daha az aÃ§acak ve LED’i kontrol ederek bilgi sahibi olacaksÄ±nÄ±z.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









