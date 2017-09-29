Nokia 3, 5, 6 ve 8 Sahiplerine Android Oreo SÃ¶zÃ¼









Nokia isim hakkÄ±nÄ± devralan HMD Global firmasÄ± bu sene tekrar ataÄŸa kalkmÄ±ÅŸ ve Ã§ok sayÄ±da yeni akÄ±llÄ± telefon tanÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±. Android iÅŸletim sistemli giriÅŸ seviyesinden Ã¼st seviyeye Nokia 3, 5, 6 ve 8 modellerinin tÃ¼mÃ¼nÃ¼n bu seneye Ã¶zgÃ¼ olmalarÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Android 8.0 Oreo gÃ¼ncellemesi alacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. FiyatÄ±na gÃ¶re uygun donanÄ±mlar sunan bu cihazlar aynÄ± anlamda yazÄ±lÄ±m desteÄŸiyle de gÃ¶z doldurmaya niyetli. HDM’nin basit ve etkili Ã§alÄ±ÅŸma sistemi OnePlus gibi iÅŸliyor denebilir. Az cihazla kolayca terfi sunulabiliyor.

GÃ¼venlik yamalarÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± biÃ§imde sunan firmanÄ±n yeni hedefi Nokia 3, 5 ve 6 modellerini sene sonundan Ã¶nce Android Oreo kervanÄ±na katmak. Amiral gemisi Nokia 8 ise liste baÅŸÄ±na Ã§ekilerek Oreo gÃ¼ncellemesini alan ilk Nokia modeli olacak ve kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde Beta aÅŸamasÄ±na geÃ§ilecek. Beklentilere gÃ¶re Ekim ayÄ±nda bile Nokia 8 iÃ§in Oreo gÃ¼ncellemesi daÄŸÄ±tÄ±ma girebilir. 5.3 inÃ§ Quad HD ekranlÄ± telefon bu sayede katma deÄŸer kazanmÄ±ÅŸ olacak. Herhangi bir gecikme yaÅŸansa bile bu modelleri alanlar ya da alacaklar aÃ§Ä±sÄ±ndan sevindirici bir geliÅŸme olsa gerek…









