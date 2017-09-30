







Neredeyse Instagram’a her girdiÄŸimizde sayfa ya da kiÅŸi aratÄ±yoruz. SÃ¼rekli stalklamak ya da gÃ¶nderilerine eriÅŸmek istiyoruz. Tabi haliyle tÄ±pkÄ± Google’da arama yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Google Arama GeÃ§miÅŸi’ne aradÄ±klarÄ±mÄ±z kaydedildiÄŸi gibi Instagram’da bulunan arama geÃ§miÅŸine de aratÄ±lan hesaplar kaydediliyor. Peki Instagram Arama GeÃ§miÅŸi’ni nasÄ±l temizleyeceÄŸiz?

Instagram Arama GeÃ§miÅŸini Temizleme

Instagram Arama GeÃ§miÅŸi’ni temizlemek iÃ§in ilk olarak uygulamaya girin. Daha sonra profilinize girin ve saÄŸ Ã¼st kÃ¶ÅŸede bulunan alttaki fotoÄŸrafta okla gÃ¶sterdiÄŸimiz simgeye tÄ±klayÄ±n. SayfayÄ± biraz aÅŸaÄŸÄ±ya kaydÄ±rÄ±n ve Arama GeÃ§miÅŸini Sil‘e basÄ±n.

Arama GeÃ§miÅŸini Sil‘e bastÄ±ktan sonra aÃ§Ä±lan izin penceresinde ”Evet, Eminim” seÃ§eneÄŸine basarak iÅŸlemi onaylayÄ±n.

BÃ¶ylece Instagram’da yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z aramalarÄ± kolaylÄ±kla ortadan kaldÄ±rabilirsiniz. KiÅŸi ve sayfa aramalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra arattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konum ve etiketleri de arama geÃ§miÅŸinden silebilirsiniz.Â Arama geÃ§miÅŸini sildiÄŸinizde arama yapacaÄŸÄ±nÄ±z ekranda sadece, Ã–nerilenler kÄ±smÄ±nda bulunan kullanÄ±cÄ±lar kaybolmaz.

AyrÄ±ca hikayesini indirmek istediÄŸiniz kiÅŸinin hikayesini burada bulunan yazÄ±mÄ±zÄ± okuyarak basit bir ÅŸekilde telefonunuza indirebilirsiniz.

TÃ¼m konular hakkÄ±nda sorularÄ±nÄ±zÄ± buraya tÄ±klayarak forumumuza sorabilirsiniz. SaÄŸlÄ±cakla kalÄ±n!









