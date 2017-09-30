







MotorolaÂ Moto X Play Android 7.1.1 Nougat gÃ¼ncellemesi ile ilgili yeni bir geliÅŸme sÃ¶z konusu. Duruma bakÄ±lÄ±rsa Motorola firmasÄ± Android 7.1.1 Nougat iÅŸletim sistemi gÃ¼ncellemesiniÂ Moto X Play akÄ±llÄ± telefonu iÃ§in daÄŸÄ±tmaya baÅŸladÄ±. Amerika BirleÅŸik Devletleri merkezli firma bu orta seviye akÄ±llÄ± telefonu iÃ§in Android Nougat gÃ¼ncellemesini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ± Haziran ayÄ±nda duyurmuÅŸtu ancak gÃ¼ncellemenin yayÄ±nlanma tarihi ile ilgili bir bilgi paylaÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±.

Moto X Play Android 7.1.1 Nougat GÃ¼ncellemesi

GÃ¼ncellemenin ÅŸu anda farklÄ± Ã¼lkelerde ne zaman cihazlara ulaÅŸmaya baÅŸlayacaÄŸÄ± ile ilgili bir bilgimiz yok ama Moto X Play akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n en azÄ±ndan bir kÄ±smÄ± gÃ¼ncellemeden faydalanabilir hale geldi. Åžu anda Brezilya’da yaÅŸayan Moto X Play akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n Android 7.1.1 Nougat gÃ¼ncellemesini indirebildiÄŸi belirtiliyor.

GÃ¼ncelleme paketinde Google’Ä±n Android iÅŸletim sistemli iÃ§in her ay dÃ¼zenli olarak yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼venlik paketlerinden birisi de bulunmakta ancak hangisi olduÄŸu net olarak bilinmiyor. AÄŸustos ya da EylÃ¼l ayÄ± gÃ¼venlik yamalarÄ±nÄ± iÃ§erdiÄŸi tahmin ediliyor.

Moto X Play akÄ±llÄ± telefon iki yÄ±l Ã¶nce teknoloji maÄŸazalarÄ±ndaki yerini almÄ±ÅŸtÄ±. Bu nedenle Motorola’nÄ±n bu cihaz iÃ§in artÄ±k bÃ¼yÃ¼k Ã§apta bir Android gÃ¼ncellemesi yayÄ±nlamasÄ± beklenmiyor.

148 x 75 x 10.9 mm boyutlarÄ±nda ve 169 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki Moto X Play akÄ±llÄ± telefonun 5.5 inÃ§ geniÅŸlikli IPS LCD ekranÄ± 1920 x 1080 piksel Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k deÄŸerine sahip. CihazdaÂ Snapdragon 615 yongaseti, 2 GB RAM, 16 / 32 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvasÄ±, 21 MP Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ ana kamera, 5 MP selfie kamerasÄ± ve 3630 mAh kapasiteli pil gibi bileÅŸenler var. AkÄ±llÄ± telefon kutusundan Android 5.1 Lollipop iÅŸletim sistemiyle Ã§Ä±kÄ±yordu.









