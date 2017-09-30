







Nokia 8 Android Oreo gÃ¼ncellemesi yayÄ±nlanma tarihi belli oldu diyebiliriz. HMD firmasÄ± Nokia 8 akÄ±llÄ± telefonu iÃ§inÂ Android 8.0 Oreo iÅŸletim sistemi gÃ¼ncellemesinin testlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve gÃ¼ncellemenin yakÄ±n zamanda yayÄ±nlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Peki ne kadar yakÄ±n bir zamanda? Her ÅŸey planlandÄ±ÄŸÄ± gibi giderse Nokia 8 akÄ±llÄ± telefon kullanÄ±cÄ±larÄ± Android Oreo gÃ¼ncellemesine bir aydan daha kÄ±sa bir sÃ¼rede ulaÅŸabilir.

Nokia 8 Android Oreo GÃ¼ncellemesi YayÄ±nlanma Tarihi

Tayvan’da dÃ¼zenlenen ve Nokia 8’in bu Ã¼lkede satÄ±ÅŸa sunulmasÄ±yla ilgili olan bir basÄ±n etkinliÄŸinde HMD yetkilileri Nokia 8 akÄ±llÄ± telefonun Ekim ayÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±ndan itibaren Android Oreo gÃ¼ncellemesini almaya baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Nokia 8 ÅŸu anda bazÄ± Ã¼lkelerde satÄ±n alÄ±nabilir durumda, cihazÄ±n bazÄ± Ã¼lkelerde ise Ekim ayÄ±ndan itibaren raflardaki yerini almasÄ± bekleniyor. FirmanÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda duyurulan Android 8.0 Oreo iÅŸletim sistemini Nokia 8’e bu dÃ¶nemde sunabilecek olmasÄ± Ã¶zellikle diÄŸer Ã¼reticilerin durumlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde Ã¶nemli bir baÅŸarÄ± olarak nitelendirilebilir. HMD’nin bu performansÄ± Nokia markasÄ±na olan gÃ¼veni kullanÄ±cÄ±lar nezdinde ÅŸÃ¼phesiz artÄ±racaktÄ±r.

HatÄ±rlayacaÄŸÄ±nÄ±z gibi HMD, Android iÅŸletim sistemli mevcut tÃ¼m Nokia akÄ±llÄ± telefonlarÄ±n (3, 5, 6 ve 8) Android 8.0 Oreo gÃ¼ncellemesini alacaÄŸÄ±nÄ± daha Ã¶nce duyurmuÅŸtu.

151.5 x 73.7 x 7.9 mm boyutlarÄ±nda ve 160 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki Nokia 8â€™in 5.3 inÃ§ geniÅŸlikli IPS LCD ekranÄ± 2560 x 1440 piksel Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k deÄŸerine sahip. Cihaza Qualcommâ€™un Ã¼st dÃ¼zey Snapdragon 835 yongaseti gÃ¼Ã§ veriyor. 4 GB RAM, 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvasÄ±, arka yÃ¼zde Ã§ift 13 MP ana kamera, Ã¶n yÃ¼zde 13 MP Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ selfie kamerasÄ±, 3090 mAh kapasiteli pil gibi detaylar iÃ§eriyor. ÃœrÃ¼n kutusundan Android 7.1.1 Nougat iÅŸletim sistemi versiyonuyla Ã§Ä±kmakta.









