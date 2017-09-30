







OnePlus 5 Android Oreo gÃ¼ncellemesi ile ilgili yeni bir geliÅŸme sÃ¶z konusu. Performans / fiyat oranÄ± yÃ¼ksek akÄ±llÄ± telefonlarÄ±yla bilinen OnePlus firmasÄ±nÄ±n akÄ±llÄ± telefon modellerinden OnePlus 3’Ã¼n Beta iÅŸletim sistemi yayÄ±nlanma kanalÄ±nda yaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt hafta Ã¶nce Android Oreo versiyonu belirmiÅŸti. Duruma bakÄ±lÄ±rsa bu cihazÄ±n devamÄ± niteliÄŸindeki OnePlus 5 modeli de yakÄ±n zamanda Oreo Beta gÃ¼ncellemelerini almaya baÅŸlayabilir. OnePlus 5 akÄ±llÄ± telefon popÃ¼ler benchmark uygulamalarÄ±ndanÂ GeekBench’te Android Oreo iÅŸletim sistemini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±r ÅŸekilde listelendi.

OnePlus 5 Android Oreo GÃ¼ncellemesi

HenÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmÄ±ÅŸ ya da bilgi paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸil. OnePlus 5 akÄ±llÄ± telefonun Beta kanalÄ±nda halaÂ Android 7.1.1 Nougat iÅŸletim sistemi versiyonu daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor. Android Oreo gÃ¼ncellemesi Beta kanalÄ±na giriÅŸ yapsa dahi final sÃ¼rÃ¼mÃ¼n yayÄ±nlanmasÄ± iÃ§in zaman geÃ§mesi gerektiÄŸi unutulmamalÄ±. FirmanÄ±n Android Oreo gÃ¼ncellemesini geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± gibi yeni yÄ±la giriÅŸ dÃ¶nemlerinde yayÄ±nlamasÄ± olasÄ±.

OnePlus, Android Nougat gÃ¼ncellemesini yayÄ±nlama konusunda elini hayli Ã§abuk tutmuÅŸtu. Ä°ÅŸletim sistemi versiyonunu iÃ§eren gÃ¼ncellemenin Beta’sÄ± geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l KasÄ±m ayÄ±nda yayÄ±nlanmÄ±ÅŸ ve final sÃ¼rÃ¼m 1 Ocak’ta akÄ±llÄ± telefonlara daÄŸÄ±tÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. OnePlus 3 akÄ±llÄ± telefon iÃ§in yayÄ±nlanan Oreo gÃ¼ncellemesi yaklaÅŸÄ±k 1 aydÄ±r Beta aÅŸamasÄ±nda.

154.2 x 74.1 x 7.3 mm boyutlarÄ±nda ve 153 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki OnePlus 5’in 5.5 inÃ§ geniÅŸlikli AMOLED ekranÄ± 1920 x 1080 piksel Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼k deÄŸerine sahip. CihazdaÂ Snapdragon 835 yongaseti, 6 GB / 8 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, arka yÃ¼zde Ã§ift 16 MP kamera yapÄ±landÄ±rmasÄ±, Ã¶n yÃ¼zde 16 MP Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ selfie kamerasÄ±, 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileÅŸenler bulunmakta.









