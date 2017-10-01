







Telefonda iki iÅŸi aynÄ± anda yapma Ã¶zelliÄŸi, Samsung Galaxy Note 8 ile hayatÄ±mÄ±za giriyor. Note 8 ile getirilen bu Ã¶zellikle iki uygulama eÅŸleÅŸtirip aynÄ± anda kullanÄ±labilecek. Bu Ã¶zellik Galaxy Note 8 kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in oldukÃ§a iÅŸe yarar nitelikte.

Android: Samsung Galaxy Note 8’de UygulamalarÄ± EÅŸleÅŸtirme

Samsung Galaxy Note 8’de uygulamalarÄ± eÅŸleÅŸtirerek aynÄ± anda kullanabilirsiniz. Apps Edge‘i ortaya Ã§Ä±kartmak iÃ§in ekranÄ±nÄ±zÄ±n kenarÄ±ndan bulunan Apps Edge’yi ortaya kaydÄ±rÄ±n ve boÅŸ bir Apps Edge ekranÄ±na (+ ile gÃ¶sterilir) dokunun. SaÄŸ Ã¼st kÃ¶ÅŸede bulunan Uygulama Ã‡ifti OluÅŸtur‘a tÄ±klayÄ±n. Burada hangi uygulamayÄ± aynÄ± anda kullanmak istiyorsanÄ±z onlarÄ± seÃ§in. Sadece iki uygulama seÃ§ebilirsiniz. Ä°lk seÃ§tiÄŸiniz uygulama Ã¼stte, ikinci seÃ§tiÄŸiniz uygulama ise altta gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenir.

BÃ¶ylece iki uygulamayÄ± aynÄ± anda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rabilirsiniz. Alttaki fotoÄŸrafta, kullanÄ±cÄ± video izlerken bir yandan da not defterinden not tutuyor.

Samsung Galaxy Note 8’in getirdiÄŸi bu Ã¶zellik bundan sonra Ã¼retilen Ã¼st segment cihazlara da eklenecek mi, merakla bekleniyor.

Samsung Galaxy Note 8, kullanÄ±cÄ±larÄ±na sunduÄŸu UygulamalarÄ± EÅŸleÅŸtirme Ã¶zelliÄŸi ile ses getirebilecek mi?











