







ArtÄ±k eskiden olduÄŸu gibi masa Ã¼zerini iÅŸgal eden geniÅŸ ve kapaklÄ± tarayÄ±cÄ±lara gerek yok. GeliÅŸen kameralar ve yazÄ±lÄ±mlar sayesinde mobil cihazlarla belge taramak kolaylaÅŸtÄ± ve basitleÅŸti. Android, iOS ve Windows uyumlu Ã§ok sayÄ±da uygulama bu alanda faaliyet gÃ¶steriyor ve Ã§oÄŸu Ã¼cretsiz.

Mobil Belge Tarama UygulamalarÄ±

Dev yazÄ±lÄ±m firmalarÄ± kendi uygulamalarÄ±nÄ± kullanÄ±cÄ±lar arasÄ±nda yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmak adÄ±na Ã¼cretsiz olarak mobil uygulamalarÄ± sunuyorlar.

Office Lens

Windows ile tÃ¼m PC’lere giren Microsoft bir yandan da iOS ve Android kullanÄ±cÄ±larÄ±na mobil uygulamalar sunuyor. Office Lens adlÄ± Ã¼cretsiz uygulama Beyaz Tahta moduna geÃ§ince yansÄ±malarÄ± azaltÄ±p yardÄ±mcÄ± oluyor. Belge modunda renkleri buna uygun biÃ§imde dÃ¼zenleyip kenarlarÄ± kÄ±rpÄ±yor. HÄ±zlÄ± biÃ§imde kartvizit tarayÄ±p kiÅŸilere eklemek iÃ§in de kullanabilirsiniz.

CamScanner

Bir diÄŸer ilgi Ã§ekici ve popÃ¼ler mobil belge tarama uygulamasÄ± ve epey kullanÄ±cÄ±sÄ± var. Belgeleri, faturalarÄ±, notlarÄ± ve kartvizitleri kolayca tarayÄ±n. Beyaz tahtada yazÄ±lÄ± toplantÄ± ve ders notlarÄ± da saklanabilir. AynÄ± zamanda kÄ±rpma ve otomatik iyileÅŸtirme desteÄŸi de var.

Adobe Scan

DÃ¼zenleme uygulamalarÄ± alanÄ±nda dÃ¼nya markasÄ± Adobe’un geliÅŸtirdiÄŸi Adobe Scan uygulamasÄ± ise taranan iÃ§eriÄŸi Adobe servisleriyle kullanmaya yardÄ±mcÄ± oluyor. Belgeler, fotoÄŸraflar, notlar, faturalar ve kartvizitler taranabilir. AynÄ± zamanda Adobe ile adÄ± Ã¶zdeÅŸleÅŸen PDF dosyalarÄ± elde edilebilir. KÄ±rpma, dÃ¶ndÃ¼rme, iyileÅŸtirme gibi artÄ±lar var ve paylaÅŸmak kolay.

Evernote Scannable

Evernote kullanarak not alÄ±yorsanÄ±z bu uygulamayÄ± kullanarak iÅŸinizi kolaylaÅŸtÄ±rabilirsiniz. iPhone ve iPad iÃ§in geliÅŸtirilmiÅŸ olan uygulamayla kartvizitler taranÄ±p kiÅŸilere saklanabilir ve Ã§ok sayfalÄ± belgeler kolayca saklanabilir. Bunda da beyaz tahta modu ve hÄ±zlÄ± biÃ§imde PDF oluÅŸturma olanaÄŸÄ± var.

Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









