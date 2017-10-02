







Biraz farklÄ± olsa da Android iÅŸletim sistemi eninde sonunda aÃ§Ä±k kaynaklÄ± ve bu nedenden Ã¶tÃ¼rÃ¼ iÅŸletim sisteminin belirli kÄ±sÄ±mlarÄ± Ã¶zelleÅŸtirilebiliyor. Android cihazlardaki bildirim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde yer alan LED artÄ±k sadece beyaz deÄŸil ve RGB Ã§ok renk destekli yani verdiÄŸi Ä±ÅŸÄ±k rengi Ã¶zelleÅŸtirilebiliyor.

Android: Bildirim IÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Rengini Ã–zelleÅŸtirmek

Ãœreticiler hangi durumlarda bildirim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yanacaÄŸÄ±nÄ± seÃ§me olanaÄŸÄ± veriyor ama genelde rengi ve yanma ÅŸekli pek fazla Ã¶zelleÅŸtirilemiyor. Bu amaca yÃ¶nelik geliÅŸtirilmiÅŸ uygulamalardan biri olan Light Manager Ã¼cretsiz yapÄ±sÄ±yla beÄŸeni kazanÄ±yor. Elbette cihazÄ±nÄ±zda bildirim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± olmalÄ± yoksa iÅŸe yaramayacak:

Google Play maÄŸaza Ã¼zerinden Ã¼cretsiz olarak indirin ve kurun. UygulamayÄ± aÃ§Ä±nca LED Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± kontrol edebilmesi iÃ§in izin vermeniz gerekecek. Ek olarak bazÄ± cihazlarda batarya ile ilgili izin de vermeniz gerekiyor Ã§Ã¼nkÃ¼ ekran kapalÄ± olsa bile LED Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yakabilmesi gerekiyor.

AÃ§Ä±lan ayarlarda Light Manager yazan satÄ±rlarda aktifleÅŸtirerek izinlere onay verince uygulama artÄ±k kontrol edebiliyor olacak. Uygulama aÃ§Ä±lÄ±nca Ã¶ntanÄ±mlÄ± olarak gelen ayarlar var. Ã–rneÄŸin batarya biteceÄŸi zaman ya da ÅŸarj sÄ±rasÄ±nda LED yakmak gibi…

Ancak elbette renkleri arzu ettiÄŸiniz biÃ§imde deÄŸiÅŸtirebilir ve yeni bildirim Ä±ÅŸÄ±klarÄ± ekleyebilirsiniz. Renkler aÃ§Ä±sÄ±ndan binlerce kombinasyon sÃ¶z konusu olsa da cihazÄ±nÄ±zda yer alan bildirim LED’inin kapasitesine baÄŸlÄ± olarak tam istenen renk elde edilemeyebilir. Ã–rneÄŸin beyaz iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ±-yeÅŸil-mavi aynÄ± anda yanacaÄŸÄ± iÃ§in tam beyaz gibi gÃ¶rÃ¼nmeyebilir.

Bu yÃ¼zden rengi atamadan Ã¶nce test butonuna basÄ±p gÃ¶rebilirsiniz. Soldaki menÃ¼ye girerek batarya iÃ§in ayrÄ± olarak bildirim dÃ¼zenlemesi yapabilirsiniz. AÄŸ baÄŸlantÄ±sÄ± ve sistem durumu iÃ§in de bildirim Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± eklenebiliyor. Reklamlar sÄ±kÄ±cÄ± geliyorsa Pro sÃ¼rÃ¼mÃ¼ alabilirsiniz ama ek Ã¶zellik katmÄ±yor.Â Konuyla ilgili sorularÄ±nÄ±z iÃ§inÂ forumÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden destek alabilirsiniz.









