







AkÄ±llÄ± telefonlarda sÄ±klÄ±kla yaÅŸanÄ±lan sorunlardan bir tanesi de batarya sorunu. AÅŸÄ±rÄ± ÅŸarj yiyen uygulamalar, aÃ§Ä±k renkli duvar kaÄŸÄ±tlarÄ± ve yan sanayi USB kablolarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± sonucunda yaÅŸanan hÄ±zlÄ± ÅŸarj tÃ¼kenme sorununa bu yazÄ±mÄ±zda Samsung’un Galaxy A7 serisi iÃ§in aÃ§Ä±klÄ±k getiriyoruz.

Samsung Galaxy A7 Batarya Sorunu ve Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼

Samsung Galaxy A7 batarya sorunu ve Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ilk tavsiyemiz Google Play Store‘da bulunan ve kendi alanÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bir uygulama olan Greenify’Ä± cihazÄ±nÄ±za indirin. Greenify uygulamasÄ± tÃ¼m uygulamalarÄ± hazÄ±rda bekletme moduna geÃ§irir ve ÅŸarjÄ±n yavaÅŸ tÃ¼kenmesine yardÄ±mcÄ± olur. Greenify uygulamasÄ±nÄ± indirmek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n.

Batarya sorunu ve Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in bir diÄŸer tavsiyemiz ise Samsung Galaxy A7’nin parlaklÄ±k ayarlarÄ±nÄ± optimize etmek. Cihazdaki otomatik parlaklÄ±k Ã¶zelliÄŸini devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmanÄ±z da yine ÅŸarjÄ±n yavaÅŸ tÃ¼kenmesini saÄŸlar.

Telefonunuzda GPS ayarlarÄ± da oldukÃ§a pil tÃ¼ketir. GPS konum servisleri, Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat gibi uygulamalar tarafÄ±ndan da kullanÄ±lÄ±yor. GPS’i devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±n.

CihazÄ±nÄ±zda ÅŸarjÄ±nÄ±zÄ± hÄ±zlÄ±ca tÃ¼ketecek uygulamalarÄ± kaldÄ±rÄ±n. Bu uygulamalarÄ±n kontrolÃ¼nÃ¼ Ayarlar > Cihaz > Pil adÄ±mÄ±nÄ± izleyerek gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyebilirsiniz. UygulamalarÄ± da Ayarlar > UygulamalarÂ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden kaldÄ±rmak istediÄŸiniz uygulamayÄ± seÃ§erek kaldÄ±rabilirsiniz.

Bir diÄŸer iÅŸlem olarak da duvar kaÄŸÄ±dÄ±nÄ±zÄ±n rengini daha kapalÄ± bir renk olarak belirlemek. Ne kadar kapalÄ± renk, ÅŸarj iÃ§in o kadar iyi.

AklÄ±nÄ±za takÄ±lan tÃ¼m sorularÄ± bize forumumuz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletebilirsiniz. Forumumuza eriÅŸmek iÃ§in buraya tÄ±klayÄ±n.









