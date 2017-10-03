







Samsung Galaxy S8 dokunmatik ekran hassasiyeti sorunu ve sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in ne yapabileceÄŸinizi ele alÄ±yoruz. Samsung’un Galaxy S serisindeki amiral gemisi akÄ±llÄ± telefonu olan Galaxy S8 Mart ayÄ±nda resmen duyurulmuÅŸ ve kÄ±sa bir sÃ¼re sonra teknoloji maÄŸazalarÄ±ndaki yerini almÄ±ÅŸtÄ±. CihazÄ±n Galaxy S8 ve Galaxy S8+ isimli iki versiyonu var. Galaxy S8 5.8 inÃ§, Galaxy S8+ ise 6.2 inÃ§ geniÅŸlikli AMOLED ekranla geliyor.Â Infinity Display adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu ekranlar Ã¶nceki yÄ±llarda gÃ¶rmediÄŸimiz ÅŸekildeÂ 18.5:9 en boy oranÄ±na sahip.

Her iki akÄ±llÄ± telefon da etkileyici bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme deneyimi sunsa da bazÄ± kullanÄ±cÄ±lar Galaxy S8 ve S8+ akÄ±llÄ± telefonunda dokunmatik ekran hassasiyeti sorunu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ediyor. Ekranda dokunmanÄ±n algÄ±lanmasÄ± iÃ§in Ã§ok zorlamak gerekebiliyor, bildirim Ã§ubuÄŸunu aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekmede zorluk yaÅŸanabiliyor ya da ekranÄ±n aniden tepkisizleÅŸtiÄŸi gÃ¶rÃ¼lebiliyor.

Samsung Galaxy S8 Dokunmatik Ekran Hassasiyeti Sorunu ve Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼

Duruma bakÄ±lÄ±rsaÂ Galaxy S8 temperli cam veya ÅŸeffaf plastik tÃ¼rÃ¼ bir ekran koruyucusu ile kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda dokunmatik ekranla ilgili sorunlar ortaya Ã§Ä±kabiliyor. Samsung ekran koruyucularÄ± Ã¼retmediÄŸinden, kullanÄ±cÄ±lar Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼Â parti ekran koruyucularÄ± veyaÂ temperli cam satÄ±n alÄ±yor. Ekran koruyucularÄ±n Ã§oÄŸunda sadece kenarlarda yapÄ±ÅŸkanlar olduÄŸundan ve Samsung Galaxy S8’de kavisli bir ekran bulunduÄŸundan bu koruyucular ekrana tam olarak uymuyor. Ekran koruyucu uyumlu gÃ¶rÃ¼nmesine raÄŸmen, durum bÃ¶yle deÄŸil. Bununla birlikte, her kullanÄ±cÄ±nÄ±n ekran koruyucusu ile ilgili sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiyoruz.

AkÄ±llÄ± telefonda dokunmatik ekran hassasiyeti sorunu yaÅŸÄ±yorsanÄ±z ve bir ekran koruyucu kaplamasÄ± yaptÄ±ysanÄ±z bundan kurtulmanÄ±zÄ± ve kapaklÄ± bir kÄ±lÄ±f edinmenizi Ã¶nereceÄŸiz.

Tabii bundan Ã¶nce cihazÄ±n ayarlarÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir deÄŸiÅŸiklik yaparak bu sorunu giderebilmeniz mÃ¼mkÃ¼n olabilir. Ana ekran butonu iÃ§in dokunmatik hassasiyeti artÄ±rabilirsiniz. Settings – Display –Â Navigation Bar yolunu izleyin veÂ Home button sensitivity seÃ§eneÄŸine dokunun. BuradanÂ most sensitive‘i seÃ§in. Dokunmatik performansÄ±nÄ± kontrol edin.

Sorun Ã§Ã¶zÃ¼lmezseÂ ekran koruyucusundan kurtulmanÄ±n zamanÄ±nÄ±n geldiÄŸini tahmin ediyoruz. Temperli camÄ±Â sizin temizlemenizi Ã¶nermiyoruz. Temperli bir camÄ± Ã§Ä±karmak zor ve bu iÅŸlem eÄŸitimsiz bir elle denendiÄŸinde yaralanmaya neden olabileceÄŸi iÃ§inÂ bu iÅŸlemde profesyonellerdenÂ yardÄ±m istemenizde fayda var.









