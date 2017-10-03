Samsung, iPhone X’deki Face ID’yi Taklit Edecek mi?









Apple’Ä±n kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce ilan ettiÄŸi iPhone 8 ve 8 Plus modelleri beklenen ilgiyi gÃ¶rmedi Ã§Ã¼nkÃ¼ Apple fanatikleri onuncu yÄ±la Ã¶zel 1000 dolarlÄ±k iPhone X’e sahip olmak istiyor ama cihaz henÃ¼z Ã¼retime girmiÅŸ bile deÄŸil. Sunumda dikkat Ã§eken nokta Ã¶n kÄ±smÄ± iÅŸgal eden dev ekrandÄ± ve bundan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Home butonu ve parmak izi veda etti. ArtÄ±k Ã¼stteki yarÄ±kta duran kamera ve alÄ±cÄ±larla yÃ¼z taranarak onay gerÃ§ekleÅŸiyor ve Face ID adÄ± veriliyor.Â Apple’Ä±n bu derece Ã¶zel bir teknolojiden Ã¶tÃ¼rÃ¼ 1000 dolara satacaÄŸÄ± akÄ±llÄ± telefonda Ã¶zel kÄ±zÄ±lÃ¶tesi kamera ve alÄ±cÄ±lar yer alÄ±yor. YÃ¼z tarama iÃ§in Ã¶zel teknolojilerle doÄŸrulama yapÄ±lÄ±yor.

Samsung ve diÄŸer rakiplerin buna benzer teknolojileri eninde sonunda kullanÄ±ma sokacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor ama ne kadar zaman alacak? Analizlere gÃ¶re Apple bu adÄ±mla en bÃ¼yÃ¼k rakiplerine 2.5 yÄ±llÄ±k teknolojik fark attÄ±. Daha Ã¶nceki Ã§Ã¶zÃ¼mlerde hep bÃ¼yÃ¼k oranda kararsÄ±z iki boyutlu tarama kullanÄ±lÄ±yor. Apple ise Ã¼Ã§ boyutlu yÃ¼z analizi yapÄ±yor. Qualcomm’un buna benzer bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ geliÅŸtirip mÃ¼kemmel kÄ±lmasÄ±nÄ±n en az iki sene alacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Bu sadece iPhone X ile geldiÄŸi iÃ§in Apple kullanÄ±cÄ±larÄ± kademeli olarak Touch ID’den Face ID geÃ§iÅŸi yapacak. DiÄŸer yandan yÃ¼zÃ¼nÃ¼zÃ¼n en ince detayÄ±na kadar taranÄ±p kaydedilmesi ne derece kabul edilir?











