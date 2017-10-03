







Turkcell’in Ã¼retmiÅŸ olduÄŸu Turkcell T60, donanÄ±m Ã¶zelliklerine gÃ¶re uygun fiyatÄ±yla birlikte Ã§ok satanlar listesinde yerini almÄ±ÅŸtÄ±. Turkcell T60’Ä±n geliÅŸmiÅŸ kamera Ã¶zellikleri sayesinde selfie Ã§ekmek iÃ§in sadece gÃ¼lÃ¼msemeniz yeterli oluyor. Bunun yanÄ± sÄ±ra Turkcell T60’ta bulunan Ä°ÅŸaretler ve Hareket komutlarÄ± ile ekrana dokunmadan cevap vermenizi saÄŸlayarak, hayatÄ±nÄ±zÄ± pratikleÅŸtiriyor. Bu yazÄ±mÄ±zda Turkcell T60 Stock ROM yÃ¼kleme adÄ±mlarÄ±nÄ± ele aldÄ±k. Siz de anlatacaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± uygulayarak, brick olan telefonunuzu kurtarabilirsiniz.

Gerekli olan araÃ§lar

Stock ROM dosyasÄ±

Turkcell T60 Stock ROM YÃ¼kleme

Size vermiÅŸ olduÄŸumuz baÄŸlantÄ±dan ROM dosyanÄ±zÄ± indirin ve iÃ§erisindeki update.zip klasÃ¶rÃ¼nÃ¼ bilgisayarÄ±nÄ±zdan, telefonunuza atÄ±n.

Bu arada update.zip dosyasÄ±nÄ± hafÄ±za kartÄ±nÄ±za deÄŸil, SD kartÄ±nÄ±za atmanÄ±z gerektiÄŸini unutmayÄ±n.

Åžimdi ise GÃ¼Ã§ tuÅŸuna basÄ±lÄ± tutarak Turkcell T60’Ä± kapatÄ±n. ArdÄ±ndan Ses aÃ§ma veÂ GÃ¼Ã§ tuÅŸunu kullanarak recovery ekranÄ±nÄ± aÃ§Ä±n.

Ses tuÅŸlarÄ± yardÄ±mÄ±yla alta doÄŸru inerek install zip from sdcard seÃ§eneÄŸini bulun ve gÃ¼Ã§ tuÅŸu ile onaylayÄ±n.

Son olarak update.zip yazan yere gelin ve gÃ¼Ã§ tuÅŸu ile onaylayarak,Â Turkcell T60 Stock ROM yÃ¼kleme iÅŸlemini baÅŸlatÄ±n. YÃ¼kleme biraz zaman alabilir fakat telefon kendisi aÃ§Ä±lacaktÄ±r. Konu hakkÄ±nda yardÄ±m almak istiyorsanÄ±z, forum sayfamÄ±zÄ± ziyaret ederek uzman ekibimize danÄ±ÅŸabilirsiniz.









