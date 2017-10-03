







Veri KaybÄ± Olmadan Android Kilit EkranÄ± Åžifresi ve Desenini KaldÄ±rmak iÃ§in izlenmesi gereken aÅŸamalara deÄŸineceÄŸiz. AyarladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z parolayÄ± unutma, ikinci el bir akÄ±llÄ± telefon satÄ±n alma, ekran kilidi parolasÄ±nÄ±n art arda defalarca yanlÄ±ÅŸ girilmesi, ekranÄ±n kÄ±rÄ±larak giriÅŸleri kabul etmemesi gibi sorunlar yÃ¼zÃ¼nden Android kilit ekranÄ± ÅŸifresi / desenini sÄ±fÄ±rlamak isteyebilirsiniz. Normalde cihazÄ± fabrika ayarlarÄ±na sÄ±fÄ±rlayarak bu durumu aÅŸabiliyorsunuz ancak fabrika ayarlarÄ±na sÄ±fÄ±rlama sonucunda tÃ¼m veriler siliniyor ve Ã§oÄŸu durumda bu verileri eksiksiz olarak kurtarmak mÃ¼mkÃ¼n olmuyor. Fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶nmeden veÂ Veri KaybÄ± Olmadan Android Kilit EkranÄ± Åžifresi ve Desenini KaldÄ±rmak iÃ§in faydalanabileceÄŸiniz bir yazÄ±lÄ±m mevcut; adÄ±Â iSkysoft Toolbox â€“ Android Lock Screen Removal. Bu yazÄ±lÄ±ma geÃ§meden Ã¶nce buradaki rehberimizde ele aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¶ntemleri (fabrika ayarlarÄ±na sÄ±fÄ±rlama dÄ±ÅŸÄ±nda) denemenizi Ã¶neriyoruz, Ã¶zellikle Android Device Manager servisiyle sonuÃ§ almanÄ±z muhtemel.

Veri KaybÄ± Olmadan Android Kilit EkranÄ± Åžifresi ve Desenini KaldÄ±rmak

YazÄ±lÄ±m ne yazÄ±k ki Ã¼cretsiz bir Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil ancak veri kaybÄ± olmadan kilit ekranÄ± ÅŸifresi / deseninden kurtulmak iÃ§in meblaÄŸ Ã¶deyip Ã¶dememeyi deÄŸerlendirmek size kalmÄ±ÅŸ. YazÄ±lÄ±m ekran kilidini kolayca kaldÄ±rabiliyor, verilerinizi gÃ¼ven altÄ±nda tutuyor. Samsung ve LG’nin birÃ§ok akÄ±llÄ± telefon modelini desteklemekte. Ekran kilidi ÅŸifresi, deseni ve dÃ¼zenini kaldÄ±rabiliyor. Bu tÃ¼r yazÄ±lÄ±mlarda sonuÃ§ alma garantisinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatalÄ±m. Yani sahip olduÄŸunuz akÄ±llÄ± telefonun ekran kilidini bu programla kaldÄ±ramama ihtimali hiÃ§ de az deÄŸil.

iSkysoft Toolbox yazÄ±lÄ±mÄ±nÄ± yÃ¼kledikten sonra Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n veÂ Lock screen removal seÃ§eneÄŸine tÄ±klayÄ±n. UyarÄ± geldiÄŸinde akÄ±llÄ± telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayarÄ±nÄ±za baÄŸlayÄ±n.Â AndroidÂ cihazda USB hata ayÄ±klamasÄ±na izin verin, etkin deÄŸilse iÅŸlem Ã§alÄ±ÅŸmaz.

I agree with the warning and am ready to proceed kutucuÄŸuna tÄ±klayÄ±n, devam edin.Â USB hata ayÄ±klama iÅŸlemi yapÄ±ldÄ±ktan sonra download moduna girmelisiniz. Bunun iÃ§in akÄ±llÄ± telefonunuzu kapatÄ±n. GÃ¼Ã§, ana ekran ve ses azaltma butonlarÄ±na basÄ±lÄ± tutun. Ekrana gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ geldiÄŸinde ses artÄ±rma butonunu kullanÄ±n.

YazÄ±lÄ±m eÅŸleÅŸen kurtarma paketi iÃ§in araÅŸtÄ±rma yapacaktÄ±r. EÅŸleÅŸen paket bulunduÄŸunda bildirim alacaksÄ±nÄ±z.

Kurtarma paketi eÅŸleÅŸtirildikten sonra yazÄ±lÄ±m tek tÄ±klamayla ekran kilidi ÅŸifresini kaldÄ±racaktÄ±r.









