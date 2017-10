Veri KaybÄ± Olmadan Android Kilit EkranÄ± Åžifresi ve Desenini KaldÄ±rmak

Veri Kaybı Olmadan Android Kilit Ekranı Şifresi ve Desenini Kaldırmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Ayarladığınız parolayı unutma, ikinci el bir akıllı telefon satın alma, ekran kilidi parolasının art arda defalarca yanlış girilmesi, ekranın kırılarak girişleri kabul etmemesi gibi sorunlar yüzünden Android kilit ekranı şifresi / desenini sıfırlamak isteyebilirsiniz. Normalde cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayarak bu durumu aşabiliyorsunuz ancak fabrika ayarlarına sıfırlama sonucunda tüm veriler siliniyor ve çoğu durumda bu verileri eksiksiz olarak kurtarmak mümkün olmuyor. Fabrika ayarlarına dönmeden ve Veri Kaybı Olmadan Android Kilit Ekranı Şifresi ve Desenini Kaldırmak için faydalanabileceğiniz bir yazılım mevcut; adı iSkysoft Toolbox – Android Lock Screen Removal. Bu yazılıma geçmeden önce buradaki rehberimizde ele aldığımız yöntemleri (fabrika ayarlarına sıfırlama dışında) denemenizi öneriyoruz, özellikle Android Device Manager servisiyle sonuç almanız muhtemel.

Veri Kaybı Olmadan Android Kilit Ekranı Şifresi ve Desenini Kaldırmak

Yazılım ne yazık ki ücretsiz bir çözüm değil ancak veri kaybı olmadan kilit ekranı şifresi / deseninden kurtulmak için meblağ ödeyip ödememeyi değerlendirmek size kalmış. Yazılım ekran kilidini kolayca kaldırabiliyor, verilerinizi güven altında tutuyor. Samsung ve LG’nin birçok akıllı telefon modelini desteklemekte. Ekran kilidi şifresi, deseni ve düzenini kaldırabiliyor. Bu tür yazılımlarda sonuç alma garantisinin bulunmadığını da hatırlatalım. Yani sahip olduğunuz akıllı telefonun ekran kilidini bu programla kaldıramama ihtimali hiç de az değil.

iSkysoft Toolbox yazılımını yükledikten sonra çalıştırın ve Lock screen removal seçeneğine tıklayın. Uyarı geldiğinde akıllı telefonunuzu USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın. Android cihazda USB hata ayıklamasına izin verin, etkin değilse işlem çalışmaz.

I agree with the warning and am ready to proceed kutucuğuna tıklayın, devam edin. USB hata ayıklama işlemi yapıldıktan sonra download moduna girmelisiniz. Bunun için akıllı telefonunuzu kapatın. Güç, ana ekran ve ses azaltma butonlarına basılı tutun. Ekrana görüntü geldiğinde ses artırma butonunu kullanın.

Yazılım eşleşen kurtarma paketi için araştırma yapacaktır. Eşleşen paket bulunduğunda bildirim alacaksınız.

Kurtarma paketi eşleştirildikten sonra yazılım tek tıklamayla ekran kilidi şifresini kaldıracaktır.