







HTC’nin ürettiği çift renkli akıllı telefonlardan biri olan HTC Desire Eye, mavi-beyaz rengi ile epey ilgi görmüştü. HTC Desire Eye’ın kameralarında bulunan BSI sensörleri sayesinde düşük ışıkta çektiğiniz pozlar daha net görünüyor. Bunun yanı sıra HTC Desire Eye, HTC BoomSound ile sesleri daha güçlü ve üstün bir kalitede duymanızı sağlıyor. Bu yazımızda HTC Desire Eye Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız işlemleri uygulayarak, HTC Desire Eye’a nasıl Root atabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Gerekli olan program

KingoRoot

HTC Desire Eye Root Atma

Root işlemine başlamadan önce HTC Desire Eye’ın USB hata ayıklama seçeneklerini aktif etmeniz gerek.

Bunun için Ayarlara girerek, Hakkında kısmındaki yazılım bilgisine girin. Daha bölümüne girerek Yapım numarası yazan yere 6-7 kez üst üste basın. Bu sayede Geliştirici seçenekleri aktif hale gelecektir. Şimdi ise Ayarlar kısmına geri dönerek, Geliştirici seçeneklerine girin ve USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Ardından size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını bilgisayarınıza indirin. Kurulum işlemlerini gerçekleştirdikten sonra programı açın.

Bu ekranda USB kablo yardımı ile HTC Desire Eye’ı bilgisayarınıza bağlayın.

Şimdi ise HTC Desire Eye Root atma işlemini başlatmak için ROOT yazan butona tıklayın.

Root işlemi tamamlandıktan sonra, ROOT SUCCEED diye bir ekran sizi karşılayacaktır. Bunun sonrasında telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

Yeniden başlattığınızda menüye girin ve uygulamalarınız arasında Kingo SuperUser var mı diye kontrol edin. Eğer yok ise buraya basarak indirebilir ve Root izinlerinizi kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca konu ile ilgili sorun yaşarsanız, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.









