Snapchat ve WhatsApp’ta olduğu gibi Instagram’da da kullanılan hikayeler özelliği, kullanıcıların sürekli kullandığı bir özellik. Sıklıkla kullanılan Hikayeler, isteğe göre galeriden paylaşıldığı gibi anlık olarak çekilip de paylaşılabiliyor. Hikayelerin paylaşıldığı Snapchat, WhatsApp ve Instagram uygulamalarında, hikayelerin kimlere gözüküp gözükmeyeceği de manuel olarak ayarlanabiliyor.

Snapchat ve Instagram’da paylaşılan anlık hikayeler, galeriye düşmüyor. Snapchat’te fotoğrafları galeriye kaydetmenin ayrı bir yolu olduğu gibi Instagram’da da fotoğrafları basit bir şekilde galeriye kaydedebilmek mümkün.

Instagram’da paylaşılan fotoğrafların da galeriye kaliteli bir şekilde düşmesi de Instagram’ın, kullanıcılarına sunduğu güzel bir fırsat. Birazdan bahsedeceğimiz işlemle yüksek çözünürlükte bir fotoğrafı Instagram hesabınızda yüksek çözünürlükte bir fotoğrafı düzenleyip paylaştığınızda bu fotoğrafın galeriye aynı kalitede düşmesi için de kısa bir yol izleniyor.

Android / iOS: Instagram’da Paylaşılan Fotoğrafları Kaydetme

Instagram’da paylaştığınız fotoğrafı düzenledikten sonra aynı kalitede kaydetmek için ilk olarak Instagram uygulamasına giriş yapın. Uygulamaya girdikten sonra profilinize girin. Profilinizin sağ üst köşesinde, üst üste bulunan üç noktaya tıklayın. Seçeneklerin bulunduğu bir ekran ile karşılaşacaksınız. Seçenekler ekranını Asıl Fotoğrafları Kaydet‘e gelesiye kadar kaydırın. Asıl Fotoğrafları Kaydet’i aktif hale getirin.

Instagram hikayelerinde anlık olarak çekip paylaştığınız fotoğrafları da galeriye kaydedebilirsiniz. Instagram profilinize girin. Profilde sağ üst köşede üst üste bulunan noktayı tıklayın. Seçenekler ekranında Hikaye Ayarları’nı bulun. Hikaye Ayarları’na tıklayın ve Paylaşılan Fotoğraf ve Videoları Kaydet’i aktif hale getirin.

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