







Açık kaynaklı ve Linux esaslı Android işletim sistemi kullanıcılara esneklik sağlıyor. Elbette Android deneyimi Linux ile benzer bir görüntüde değil ve kullanıcı dostu. Ne olduğunu merak ediyorsanız ve amacınız Linux’u denemekse Linux Deploy kullanarak Android cihazınıza kurabilirsiniz.

Android: Linux Deploy İle Linux Çalıştırmak

Bu uygulamanın cihazınıza kurulum yapabilmesi için root izinleri alınmış olmak zorunda. Bunun nedeni Linux Deploy’un tam bir işletim sistemini deneyimini sistem dosyaları üzerinden çalıştırması. Buna ek olarak çalışabilmesi için Linux işletim sistemine özel araçlar da kurulu olmalı. Akla gelen ilk seçenek BusyBox ve ücretsiz indirilip kurulabiliyor:

Uygulamayı açtığınızda ilk aşamada kurulum adımlarından geçecek. Kurulum onayı verin ve bekleyin. Cihaz hızına göre birkaç saniye ya da dakika sürebilir. İşlem bitince uygulamayı kapatın.

VNC

Android cihazınıza çalışan bir Linux sürümü kurulacak ama doğrudan erişim yolunuz olmayacak. Bu yüzden VNC Viewer gibi bir uygulama kurmanız da gerekiyor ki grafik arabirimiyle kolayca kullanabilesiniz:

Ardından Linux Deploy ile Linux kurulumuna geçebilirsiniz. Son olarak Linux Deploy uygulamasını indirip kurmanız gerekecek. Kurulunca açın ve alta inip VNC aktifleştirin. Ek olarak varsayılan kullanıcı adı ve parolaya bakın. Not alıp ana ekrana dönün:

Kurulan Debian Linux sürümü olacak. Çoğu kullanıcı için yeterli ama başka bir sürüm istiyorsanız uygulama ayarlarına bakabilirsiniz. Kuruluma başlayın ve devam edin. Cihaz içine Android kurulacak. Kurulum bitince uygulamadan Play butonuna basın.

Sonrasında VNC açın ve bağlanmak için adres ve isim girin. Adres olarak localhost yazılacak. İsim ne isterseniz olabilir. Bağlanınca kullanıcı adı ve parolayı soracak. Artık kurulu Linux’u kullanabilirsiniz.

Android ile Linux kullanabilmek harika. Uygulamalar kurabilir, klavye fare ile kontrol edebilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.









