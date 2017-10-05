Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL Duyuruları Gerçekleşti

Google’ın beğeni gören Nexus serisinin yerini alan Pixel serisi geçen seneki ilk modellerden sonra dün gerçekleşen bir etkinlik sonrasında ikinci nesle terfi etti. Yeni nesil 5 inç ekranlı Pixel 2 modelini HTC ve 6 inç ekranlı Pixel 2 XL modelini LG üretiyor. 650 dolar olan Google Pixel 2 ile öne bakan Stereo hoparlörler, Full HD AMOLED ekran, daima açık ekran, HTC U11’deki gibi yandan sıkmayla işleyen Google Assistant kısayolu, Snapdragon 835 sekiz çekirdekli işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, 12.2 MP OIS optik titreşim kesmeli kamera geliyor. 2700 mAh batarya ve 8 MP selfie kamerası var.

Daha iddialı olan Google Pixel 2 XL ile 6 inç 18:9 oranlı 1440 x 2880 piksel P-OLED ekran, Snapdragon 835 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı, Gorilla Glass 5 kaplama, IP67 su ve toz koruması, OIS titreşim engellemeli 12 MP kamera, 8 MP f/2.4 selfie kamerası, 3520 mAh batarya geliyor. Bu modelinse 850 dolar olması bekleniyor.

Çeşitli renk seçenekleriyle öncelikli olarak ABD, Kanada, İngiltere’de satışa sunulacak. Metal gövde ve arka kaplamadan ötürü kablosuz şarj desteklenmiyor. İkisi de en yeni Android 8.0 Oreo yüklü olarak sunulacaklar. Bu cihazları alanlara 49 dolar değerindeki Google Home Mini akıllı hoparlör hediye edilecek.