HTC U Play, cam kapağı ile şıklığını konuşturuyorken metal çerçevesi ile de dayanıklığı elden bırakmıyor. Bunun yanı sıra HTC U Play, HTC Sense Companion adlı asistanı ile hayatınızı kolaylaştırıyor. Ayrıca HTC U Play’de bulunan USB Type-C, hem daha hızlı şarj etmenizi, hem de daha hızlı veri aktarımı yapmanızı sağlıyor. Bu yazımızda HTC U Play Root atma adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz işlemleri uygulayarak, HTC U Play’e Root atmayı öğrenebilir ve bunun sonrasında telefonun sınırlarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Gerekli program

KingoRoot

HTC U Play Root Atma

Öncelikle HTC U Play’in Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif etmeniz gerek.

Bunun için Ayarlara girerek Güvenlik kısmından Bilinmeyen kaynakları gördüğünüzde, sağ tarafta yer alan simgeyi sağa doğru kaydırın. Bu sayede sadece KingoRoot’u değil, diğer APK dosyalarınızı da uyarı almadan yükleyebilirsiniz. Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını indirin ve yükleyin. Kurulum işlemi tamamlandıktan sonra programı açın.

Şimdi ise karşınıza gelen ekranda, One Click Root butonuna basarak, HTC U Play Root atma işlemini başlatabilirsiniz.

Rootlama işlemi devam ederken Wi-Fi ağınızdan kopmamanızı tavsiye ederiz. Biraz zaman alabilir ancak KingRoot, işlem sonrası için Superuser programını da sizin için yüklüyor.

Root işlemi tamamlanınca ekranınıza ROOT SUCCEEDED diye bir yazı gelecektir. Bunun ardından telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.

HTC U Play’in Rootlu olup olmadığını test etmek için, buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Konu hakkında sorularınız var ise, forum sayfamızı ziyaret ederek uzman ekibimizden yardım alabilirsiniz.