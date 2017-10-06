Android’in en tatlı sürümü olarak kabul edilen Android 8.0 Oreo ile çok fazla değişim gelmiyor ve PIP pencere içinde pencere modu ön plana çıkarılıyor ama aynı zamanda bildirimlerle ilgili büyük ilerlemeler söz konusu. Artık kontrol için üçüncü parti uygulamaları kullanmak zorunda değilsiniz.

Android: 8.0 Oreo İle Gelen Yeni Bildirim Yöntemleri

Android 8.0 Oreo sürümüne terfi edenler az sayıda kullanıcılar olsa da zaman içinde 2017 model telefonlara sunulacak. Artık bildirimleri kanallara ayırmak mümkün oluyor. Bunları kullanıcı profilleri gibi düşünebiliriz. Böylece bildirimler aciliyet durumuna göre sınıflandırılıyor ve kullanıcılara haber verilme şekli farklı kılınıyor. Uygulamalara ait farklı bildirimleri bile özelleştirebilir hale geliyoruz.

Ayarlar uygulamasını açın ve Uygulamalar & Bildirimler kısmına girip Bildirimler girdisine tıklayın. Ardından Bildirimler seçeneğine tıklayınca uygulamalar gelecek. İşte bu aşamada Oreo ile gelen yeni bildirimleri destekleyen kurulu uygulamalarınızın listesini göreceksiniz. Eğer yoksa bazı basit seçenekler gelecek.

Burada görüldüğü gibi LastPass uygulaması sadece basit seçenekler sunuyor çünkü Oreo ile gelen yeni seçenekleri içerecek biçimde güncellenmiş değil ama zaman içinde güncellenerek seçenekler eklenebilir. Bu eksikse sadece bildirimleri kapatabilirsiniz. Sesi kapatabilir ya da sessiz moda uymamasını seçebilirsiniz.

Aksine Twitter ise güncellendiği için bildirim ayarlarında çok daha fazla seçenek var. Doğrudan mesajlar, takip edilenlerden gelen twitler gibi çok sayıda alt seçenek var. Böylece uygulama bildirimlerini zevkinize göre özelleştirebilirsiniz. Önem değeri davranışı değiştiriyor. Seçilebilen seviyeler:

acil yüksek orta düşük

Seçime göre bildirimin iletilme şekli (titreşim, ses, açılan pencere vb.) değişiyor. O an ekranda patlayan bildirimi düzenlemek isterseniz gelince biraz sağa ya da sola sürükleyin ve doğrudan ayarlarına girin, düzenleyin.

Bir diğer yenilik sonra bakmak üzere ertelemek istediğiniz ama silmek istemediğiniz bildirimleri sonradan görmek. Bildirimi biraz sağa çekin ama komple atmadan önce beliren saat sembolüne tıklayın ve belirli süre erteleyin. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.