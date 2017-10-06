DxOMark’tan Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL’e 98 Puan

Üst seviye akıllı telefonlarda kamera kapışmaları daha heyecanlı hale gelmeye başladı. Bir süre önce ilan edilen iPhone 8 ve 8 Plus yanında Note 8 de öne çıktı. Bir süre önce iPhone 7 Plus’ı 87 puanla lider seçen DxO, ardından Google Pixel’e 89 ve HTC U11’e 90 vererek okları üzerine çekmişti. Sonrasında gelen iPhone 8 Plus ve Galaxy Note 8 eşit biçimde 94 alınca kullanıcılar bir anda yerinden zıplamıştı. Perdeye çıkan son oyuncu olan Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL modelleriyse DxO testinden 98 puan alarak yok artık dedirtti! Mükemmele ulaşma yolunca iyice hızlanan akıllı telefon kameralarının 100 puan almasına az kaldı ve yakın gelecek kameralar eksiksiz olacak.

Bu durum elbette sadece mobil cihazları kapsayan bir sıralama ve boyut sınırlamasından ötürü yüksek kaliteli lensler henüz kullanılamıyor. Pixel 2 ve XL’in bu derece açık ara 98 puan alması ilgi çekici gelebilir. Yenilenen test sistemine zoom ve bokeh performansı da eklendi. Google’ın yeni cihazlarında çift kamera yok ama akıllı yazılımla başarılı biçimde bokeh efekti verebiliyor. Aynı zamanda video çekim alanında çok güçlü ve sonuç puanını yukarı çekebiliyor. Az aydınlatmalı ortamda dinamik aralık başarılı ve otomatik odaklama çok hızlı.