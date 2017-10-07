Ekran teknolojileri ilerledikçe dokunmatik ekran hassasiyeti ve konforu da çağ atladı. Mobil cihazlardaki dokunmatik ekranlar çoğu zaman sorun çıkarmıyor. Olsa bile bunları çözmek son derece kolay. Sorununuz kazara gerçekleşen dokunmalarsa o zaman ekranı kilitlemeniz gerekebilir.

Android/iOS: Dokunmatik Ekran Girdisini Engellemek

Bu durum özellikle tuşlu cihazdan dokunmatik ekrana geçen yaşlılar ve küçükler için geçerli olabilir ve kazayla istenmeyen tıklamalar gerçekleşebilir. Ekrandaki dokunmatiği geçici süreliğine kapatmak mümkün. Sunum yaparken, video izlerken vb kazayla gerçekleşen dokunmaları bir süre engellemek işinize yarayabilir.

Android ile ekran dokunmatiğini kesmek

Ücretsiz bir Android uygulaması olan Touch Lock sayesinde sonuca gidebilirsiniz. Ekran dışında alttaki ve yandaki dokunmatik ve fiziksel tuşlar da işlemez hale getirilebilir. Uygulamayı devreye sokmak için kurun ve adımları izleyin:

Uygulamayı açınca sola çekerek anlatım sihirbazını bitirin ve aktileştirme butonuna basın. Ardından gelen Erişilebilirlik seçenekleri içinde dokunma kilidi uygulamasına onay verin. Geri butonuna basın ve kurulumu bitirin. Artık aktifleştirince son adıma geçip kapatabilirsiniz.

Artık aktif olduğuna göre kullanmak istediğinizde bildirim panelini aşağı çekin ve kilit ekranına tıklayın. Ekran ve butonlar işlemez olacak.

Kilidi kaldırmak için sağ üstte görünen şeffaf sembole çift tıklamanız yeterli. Kaç tıklama olacağını ayarlardan değiştirebilirsiniz.

iPhone ile ekran kilitleme

Apple iOS ile ekran dokunmatiğini geçici süre kapatma özelliği dahili olarak geliyor. Rehberli erişim adı verilen bu özellikte ekranın belirli alanları işlemez oluyor ve fiziksel butonlar bile işlemez hale geliyor.

Ayarlar uygulamasında Genel kısmında Erişilebilirlik içine girin ve rehberli erişim açın. Parola ayarlarına parola ekleyin ve Touch ID ekleyerek kullanıma hazır edin. Son olarak Erişilebilirlik Kısayollarını aktifleştirin. Böylece rehberli erişime girmek için Home butonuna üç kez tıklamanız yetecek.

Kitlemeden önce kullanmak istediğiniz uygulamayı açın ve Home butonuna üç kez bastıktan sonra ekranda dokunma işlemeyecek alana tıklayın. Tüm ekransa bunu çerçeve içine alın. Sol köşedeki seçeneklerden butonlar da kapatılabilir. Başlat deyince ekran dokunmatiği işlemez olacak. Çıkış için Home butonuna üç kez basın. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.