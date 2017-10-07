Facebook, Twitter, Slack ve Skype gibi uygulamalarda metin boyutunu değiştirme özelliği yoktur. Tıpkı bir zamanlar Gmail’de olduğu gibi. Ama merak etmeyin, önemli bir gelişme var! Google, iOS erişilebilirlik özelliği için destek ekledi. Artık Gmail’de yazdığınız metinin boyutunu istediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Gmail’de gelen maillerin boyutun ayarlayarak metini daha rahat okuyabileceksiniz.

iOS: Gmail’de Metin Boyutunu Değiştirme

Gmail’de metin boyutunu değiştirmek için Ayarlar uygulamasını açın. Ayarlar uygulamasında yer alan Genel’i seçerek Erişilebilirlik’e tıklayın. Ekranı aşağıya kaydırın ve ve Daha Büyük Metin’e dokunun. Büyük Erişilebilirlik Boyutu‘nu aktif hale getirin ve aşağıdan boyutu belirlemeniz için imleci kendi isteğinize göre ayarlayın.

Metin boyutu seçeneklerini en düşüğe ya da en büyüğe ayarlarsanız uygulamanın UI değerleri düşebilir. Dürüst olmak gerekirse, metin boyutunu en düşüğe ya da en büyüğe ayarlamanın UI değerlerini düşürmeyip kullanıcıyı kendisine hayran bırakması lazım. Örneğin Mesajlar uygulamasında olduğu gibi metin boyutunu kullanıcı istediği gibi ayarladığında yine de uygulamada işler ters gitse de, Mesajlar uygulaması kullanıcıyı kullanıcı arayüzüne hayran etmek yerine, metinin daha rahat okunmasını sağlıyor.

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