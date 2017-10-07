WhatsApp Mesajları İçerisinde Arama Yapmak için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Hiçbir mesajlaşma uygulaması arama yapma özelliğine kavuşmadan eksiksiz olarak nitelendirilmemeli. İdeal bir anlık mesajlaşma uygulamasında konuşmalar için arama yapabilme özelliğinin mutlaka bulunması gerek. Çoğu uygulama bir arama özelliğine sahip olsa da, bu durum ileti dizisine özgü değil. Arama özelliği, tüm konuşmalarınız için bir kerede arama yapmanıza olanak tanıyor. WhatsApp da aynı rotayı bir süredir takip etmekte ancak artık belirli bir konuşma içerisinde arama yapılabiliyor. WhatsApp Mesajları İçerisinde Arama Yapmak için uygulamayı son versiyonuna güncellemelisiniz.

WhatsApp Mesajları İçerisinde Arama Yapmak

WhatsApp’ı açın ve içerisinde arama yapmak istediğiniz konuşmaya dokunun. Eğer konuşma bir grup konuşmasıysa grubun adına, bir kişiyle gerçekleşmişse ilgili kişinin adının üzerine dokunun. Açılan arayüzdeki seçenekler arasından Chat Search butonunu kullanın. Bu süreç iPhone için geçerli. Android’de içerisinde arama yapacağınız konuşmayı görüntüleyin, sağ üst kısımdaki üç noktalı simgeye sahip butonu kullanın. Search seçeneğine dokunun.

Bu sizi sohbet penceresine geri döndürüyor ancak en üste bir arama çubuğu ekleniyor. Bu arama çubuğuna, konuşma dizisinde aramak üzere bir kelime veya kelime öbeği yazın. WhatsApp sözcük / ifadenin geçtiği yerleri tespit edecektir. Sözcüğün yer aldığı tüm bölümlere göz atmak için ekran klavyesinin üstündeki küçük ok düğmelerini kullanabilirsiniz. WhatsApp konuşma balonunun yanı sıra aradığınız kelimeyi de vurgulayacaktır.

Uygulama, kelimenin en son oluşumunu arıyor ve daha sonra konuşma geçmişi boyunca çalışıyor. Örneğin, film planlarınızı Eylül 2017’de ve Ağustos 2017’de yaptıysanız, ‘film’ kelimesini aramanız halinde Eylül ayına kadar olan sonuçlar gösterilecek ve daha sonra Ağustos ayına geçeceksiniz.

WhatsApp’ın zaten tüm görüşmelerde bir kerede arama yapmak için kullanabileceğiniz bir arama işlevi var. Uygulama herhangi bir özelliği telafi etmiyor ancak kendi arama özelliğini geliştiriyor.