Daha Ucuza Çerçevesiz Ekran ve Face ID Mümkün mü?

Geçen yüzyıl içinde karşımıza çıkıp hayatımızı değiştiren çağrı cihazları ve ardından akıllı telefonlar başlarda Nokia imzalı plastik gövdeli cihazlarla cebimize girdi. O dönemlerde akıllı telefonlarda özellik azdı ama fiyatlar ucuz değildi. Teknoloji ilerledikçe akıllı telefonlar ufaldı ve özellikleri arttı. Daha önemlisi satışlar arttıkça üretim sayısının yükselişiyle maliyetler düştü. Günümüzde bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi göz ve yüz tarama yapan akıllı telefonlar bizlerle.

Yüz tanımlama destekli ve çerçevesiz ekrana sahip akıllı telefonların artacağına şüphe yok. En yeni teknolojileri içeren böyle bir akıllı telefonun 1000 dolar olması kabul edilebilir ama bu yüksek ödeme mantıklı mı? Peki bu cihazı Apple yerine bir diğer üretici sunsa fiyat ne kadar aşağı çekilebilirdi?

Bu sorunun cevabını bulmaya çalışan akıllı telefon üreticisi DOOGEE, bir yandan MIX 2 adlı çerçevesiz ekranlı ve yüz algılama destekli model üzerinde çalışıyor. DOOGEE’nin amacı bu özelliklere sahip bir telefonu çok daha ucuza sunmak. Sonuç olarak “DooGee Mix 2 fiyatını tahmin et ve ücretsiz olarak kazan” adlı özel bir yarışma başlatıldı.

Fiyatı doğru bilenlerden biri ücretsiz olarak Mix 2 kazanacak. Katılım adresi: http://community.doogee.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=2279&extra=page%3D1 Her ne kadar DOOGEE MIX2 resmi duyurusu yapılmamış olsa da şimdiden dikkat çekmeyi başardı ve basında yer aldı:

Yahoo: https://finance.yahoo.com/news/doogee-mix-2-first-challenge-004500084.html

CISION: http://www.prnewswire.com/news-releases/doogee-mix-2-be-the-first-to-challenge-full-display-smartphone-with-quad-cameras-300528092.html

DOOGEE MIX2 Teknik Özellikleri

Çerçevesiz ekran, yüz tanıma

6 inç Full HD 18:9 oranlı 1080 x 2160 piksel ekran

159.1 x 74.7 mm boyut

Helio P25 4 x Cortex A53 2.5 GHz ve 4 x Cortex A53 1.64 GHz işlemci

Mali-T880 GPU

6 GB RAM

64 GB depolama ve microSD yuvası

16 ve 13 MP ana kamera, f/2.0, LED flaş, PDAF, blur modu

8 MP 130 derece geniş açı ve 8 MP 88 derece ön kameralar, grup modu, güzellik modu

4060 mAh batarya

Android 7.1 işletim sistemi

Dual SIM, 2G/3G/4G