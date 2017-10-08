iOS: iOS 11’de İki Aşamalı Doğrulamayı Açma ve Kapatma

İki faktörlü kimlik doğrulama işlemi telefonun güvenliği açısından oldukça önem arz eden bir işlemdir. iPhone’larda iOS 10 güncellemesiyle birlikte iki faktörlü kimlik doğrulama işlemi yapılabilmektedir.

İki faktörlü kimlik doğrulama işlemi etkinleştirildiğinde Apple, yeni bir cihazdan oturum açtığınızda size Apple kimliğiniz ve şifrenizin yanı sıra geçici olarak tek kullanımlık altı haneli bir kod gönderecektir. Apple, her koşulda sizi korumaya hazır!

iOS: iOS 11’de İki Aşamalı Doğrulamayı Açma

iOS 11’de iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirmek için Ayarlar’a girin. Ayarlar ekranında sayfanın üst kısmındaki adınıza hafifçe dokunun ve ardından Şifre ve Güvenlik‘i seçin. Burada yer alan İki Faktörlü Doğrulamayı Aç düğmesine tıklayın.

Açılan ekranda iki faktörlü doğrulama işlemi hakkında bilgilerin yer aldığı bir sayfayla karşılaşacaksınız. İki Faktörlü Kimlik Doğrulamayı Kullan‘a tıklayın. Bu ekranda Apple’ın hesabınıza bağlı olarak tespit ettiği bir telefon numarası kullanmanız veya bunun yerine kullanmak istediğiniz yeni bir telefon numarası girmeniz için seçenek sunulur.

Doğrulama kodları, kaydolduğunuz numaraya gönderilir ve bunları bir kısa mesaj veya otomatik bir telefon görüşmesi olarak almak isteyip istemediğiniz sorulur. Bunu ayarladıktan sonra, Apple kimliğinize ait şifreyi ve ardından altı basamaklı kodu girmeniz istenir. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliği, şifreyi ve kodu doğru girdiğiniz takdirde tamamen etkinleşecektir.

iOS: iOS 11’de İki Aşamalı Doğrulamayı Kapatma

Güvenlik nedeniyle, iki aşamalı doğrulamayı kapatma işlemi daha karışıktır. Dolayısıyla iPhone’da Ayarlar’a girerek kapatamazsınız. Bu işlem o kadar basit değildir. İki aşamalı doğrulamayı ancak bir bilgisayar yardımı ile kapatabilirsiniz.

İki aşamalı doğrulamayı kapatma işlemine başlamak için tarayıcınızı bilgisayarda açın. Tarayıcıda yer alan adres çubuğuna iCloud.com yazın ve gidin. Apple ID ve şifrenizi girerek oturum açın.

İki aşamalı kimlik doğrulama aktif olduğundan, iCloud sizden altı haneli bir doğrulama kodu isteyecektir. Dolayısıyla iPhone’unuza dönün ve oturum açma talebine izin vererek onaylayın.

Telefonunuza gelen altı haneli kodu tarayıcıda açtığınız iCloud’un sayfasına doğru bir şekilde yazın. Ardından, oturum açma işlemini tamamlamak ve nihayetinde iCloud hesabının ana sayfasına gitmek için ekranda yer alan seçeneklerden Güven‘e tıklayın.

iCloud hesabınızın giriş sayfasında yer alan Ayarlar’a tıklayın. Ayarlar sayfasının üst kısmındaki Yönet’i seçin. Devam etmek için başka bir oturum açma sayfasına yönlendirilmiş olabilirsiniz. Bu nedenle Apple kimliğinizi, belirttiğiniz gibi iPhone’unuzdan indirebileceğiniz başka altı basamaklı kimlik doğrulama kodunu tekrar girin. Hesabınızın bilgi sayfasına yönlendirileceksiniz.

Apple Kimliğinizi Yönetin sayfasında, parola, iki aşamalı kimlik doğrulama ve güvenilir telefon numaralarının yer aldığı ”Güvenlik” sekmesinde bulunan Düzenle’ye tıklayın.

Güvenlik sayfasına girdikten sonra, iki aşamalı kimlik doğrulama sekmesine gidin. Bu özelliği kapatmak için İki Aşamalı Kimlik Doğrulamayı Kapat’ı tıklayın. Özelliği kapatmanız için onaylama istemlerini tıklayarak seçiminizi tamamlayın. Kapanmadan önce üç farklı güvenlik sorusu oluşturmanız istenebilir. Daha önce oluşturmadıysanız oluşturun ve devam edin. Onayladıktan sonra, özelliğin devre dışı bırakıldığını bildiren son bir mesaj alacaksınız. Tamamlandı‘yı seçin ve bilgisayarınızdaki iCloud hesabınızdan çıkın.

iOS: iOS 11’de İki Aşamalı Kimlik Doğrulama konusu ve diğer tüm konular hakkında sorularınızı bize forumumuzdan iletebilirsiniz. Forumumuza erişmek için buraya tıklayın.