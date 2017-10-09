Genelde evde çıkınca bataryanın uzun gitmesi için Wi-Fi özelliğini kapatanlardan mısınız? Bunun faydalı olduğu açık ama eve ya da ofise girince tekrar açmak kimi zaman unutuluyor ve 4G’den çekmeye devam ediyor. Oreo güncellemesiyle işiniz kolaylaşıyor ve otomatik olarak geri açabiliyor.

Android: Oreo’da Güvenilir Wi-Fi Ağlara Otomatik Bağlanmak

Android 8.0 Oreo sürümüyle çok sayıda ufak iyileştirme geliyor. Bunlardan biri güvenilir Wi-Fi ağlarından biri tespit edildiğinde bağlantıyı otomatik olarak aktifleştirmek yani aynı anda 4G bağlantısını kullanmaya son vermek. Bu ağ tespit edilmediğinde Wi-Fi kapalı duruyor ve gereksiz güç tüketmiyor. Bu özelliği aktifleştirmek için bildirim çekmecesini açın ve Wi-Fi sembolüne uzun tıklayıp doğrudan detaylı Wi-Fi ayarlarına erişin.

Wi-Fi için ayarlar menüsüne tıklayın.

Birinci seçenek olarak Wi-Fi otomatik olarak açılsın bulunuyor ve aktif etmelisiniz.

İkinci satırdaki şifreli olmayan açık ağlara da bağlan seçeneğini de aktifleştirebilirsiniz. Bu durumda sinyali güçlü ağlara otomatik olarak bağlanacak. Bu genelde Google’ın bildiği ve güvendiği ağlar oluyor. Örneğin Starbucks mekanlarındaki ağlar buna dahil. Böylece hayatınız daha da kolaylaşıyor olacak. Konuyla ilgili sorularınız için forum bölümünden destek alabilirsiniz.