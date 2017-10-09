Android’li akıllı telefonlarda WhatsApp ve Facebook görüntülü konuşmalarını kaydetmek için kullanılabilecek iki uygulamayı tanıyacağız. Günümüzde sosyal ağ ve anlık mesajlaşma uygulamalarında görüntülü görüşme özelliğinin yüksek oranda yer bulduğunu görüyoruz. Görüntülü konuşmalar insanların yakınları ve sevdikleriyle daha sıcak ilişkiler kurmasına yardımcı oluyor. Dünyanın iki ucundaki insanların birbirlerini görebilmelerini sağlıyor. Akıllı telefonunuzda WhatsApp, Facebook gibi uygulamalarla görüntülü görüşmeler gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Özel anlarda bu görüşmeleri kayıt altına almak isteyebilirsiniz. Android’de WhatsApp ve Facebook görüntülü konuşmalarını kaydetmek için faydalanabileceğiniz iki başarılı uygulamayı tanıyoruz.

Android: WhatsApp ve Facebook Görüntülü Konuşmalarını Kaydetmek

DU Recorder

En sevdiğimiz ekran videosu kaydetme uygulamalarından birisi olan DU Recorder portatif bir araç ve arayüzde yüzen ikonlar ile ekranda beliriyor. Bu butonlar yardımıyla kaydı başlatmak / durdurmak ve uygulama ayarlarına erişmek mümkün. Araç elbette görüntüye ek olarak ses kaydı da alıyor. Ekranda olan biten tüm aktiviteleri kaydedebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz ve uygulama içi satın alma ögesi içermeyen bir çözüm. Reklam içermiyor, root erişimine ihtiyaç duymuyor ve kayıt süresi sınırlaması yok. 1080p kayıt imkanı bizlerle.

AZ Screen Recorder

Bu başarılı uygulama da çalışmak için root erişimine ihtiyaç duymuyor ve bildirim çubuğunun aşağı çekilmesiyle erişilebilen arayüzden kontrollere ulaşılabiliyor. WhatsApp, Facebook benzeri uygulamalarla gerçekleştirdiğiniz videolu sohbetleri kolayca kayıt altına alabiliyorsunuz. Ekrandaki tüm aktiviteler kaydediliyor ve videoda görülebiliyor.