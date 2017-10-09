iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X’te True Tone Display Özelliğini Kapatmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Yeni iPhone 8 ve iPhone 8 Plus akıllı telefonlar Apple’ın True Tone özelliğini de içeren ve müthiş bir görüntü kalitesi sunan Retina HD ekrana sahipler. True Tone Display temelde ortam aydınlatmasına bağlı olarak ekranın beyaz dengesini otomatik olarak ayarlıyor. Firmanın dikkatleri üzerine çeken iPhone X’in Super Retina HD ekranında da True Tone özelliği bulunmakta. Daha önceki iPhone modellerinden bu cihazlara geçiş yapanlar bu özelliği garip bulabilir.

True Tone özelliğini açık bırakmak esasında güzel bir fikir. Ortam aydınlatmasının değiştiği koşullarda ekrandaki beyaz renk farklı anlarda farklı görünecektir. True Tone ekrandaki görüntüyü ortam aydınlatmasına göre optimize ediyor ve kağıt beyazlığında bir deneyim elde etmenize olanak tanıyor.

True Tone genel olarak sevilen bir özellik olsa da bazı uygulama ve oyunlarda en iyi görüntü deneyimini sağlayamayabilir. Bu yazımızda iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X’te True Tone Display Özelliğini Kapatmak için ne yapılması gerektiğini anlatacağız.

iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X’te True Tone Display Özelliğini Kapatmak

True Tone Display özelliğini devre dışı bırakmak için Control Center / Denetim Merkezi’ni görüntüleyin ve parlaklık çubuğuna uzun dokunun. Çubuk ekranda tam ekran belirecektir. Bu arayüzde sağ altta yer alan True Tone butonu yardımıyla özelliği kolayca devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirsiniz.

Alternatif olarak Settings – Display & Brightness menüsüne erişip buradan True Tone‘u kapatmanız da mümkün.