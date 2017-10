iOS 11’de App Store bağlantı sorunu ve sorunun çözümü için uygulayabileceğiniz bir yöntemi ele alıyoruz. Apple güncel akıllı telefon ve tablet modelleri için iOS 11 güncellemesini geçtiğimiz ay içerisinde dağıtmaya başladı. İşletim sistemi güncellemesi her ne kadar çeşitli yenilik ve iyileştirmeler içerse de bazı sorunlar da doğurmuyor değil. iOS 11 güncellemesinin ardından bazı iPhone kullanıcıları App Store’a erişmede sorun yaşadıklarını ifade ediyor. Neyse ki kullanıcılar çoğu durumda uygulamalar arası geçiş sağlayan menüden App Store’u kapatarak ya da cihazı yeniden başlatarak sorunu halledebiliyor.

Sorunu bu şekilde çözemiyorsanız ve Cannot connect to the App Store / App Store’a bağlanılamıyor hatası ile karşı karşıya kalıyorsanız uygulayabileceğiniz bir yöntem daha var.

iPhone: iOS 11’de App Store Bağlantı Sorunu ve Çözümü

App Store uygulamasını çalıştırın. Ana sayfadaki tarih bilgisine dikkat edin. Tarih bilgisi yanlışsa App Store Apple sunucularıyla bağlantı kuramayacaktır ve Cannot connect to the App Store hatası alırsınız. Uygulama indirme ve güncelleme olanağı da ortadan kalkar.

Bu durumda ana ekrana dönün ve Settings menüsüne erişin. General‘a gidin ve aşağı doğru kaydırma yaparak Date & Time‘ı seçin. Set Automatically seçeneğini devre dışı bırakın. Tarih ve saat bilgisini elle düzeltebileceksiniz. Bilgiyi App Store’da gördüğünüz şekilde düzenleyin.

Şimdi ana ekrana dönün ve App Store’u tekrar çalıştırın. Ana arayüzde 30 saniye kadar bekleyin, sonra Settings menüsü altındaki Date & Time seçeneğine geri dönün ve Set Automatically seçeneğini tekrar aktive edin.

Uygulamalar arası geçiş sağlayan menüyü görüntüleyin, App Store’u buradan kapatın. Daha sonra App Store’u tekrar çalıştırın. Uygulamanın Apple sunucularıyla sorunsuzca bağlantı kurduğunu göreceksiniz.