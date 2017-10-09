Klavyesiz BlackBerry Motion Yüzünü Gösterdi

Dubai’de gerçekleşen GITEX Teknoloji Haftası sırasında TCL firması sahne alarak tamamen dokunmatik ekranlı BlackBerry Motion modelini duyurdu. Geçen sene BlackBerry firmasıyla anlaşarak bundan sonraki BlackBerry akıllı telefonları üretme izni alan Çin merkezli firma aynı zamanda Alcatel akıllı telefonları da üretiyor. Daha önceden bilgileri sızan BlackBerry Motion akıllı telefon beklendiği gibi Android işletim sistemi yüklü ve büyük oranda geçen seneki BlackBerry KEYOne ile benzer. 5.5 inç HD ekran ve Snapdragon 625 sekiz çekirdekli işlemci içeren telefonda 4 GB RAM bellek ve 32 GB depolama standart.

Su geçirmez gövdeli telefonla 4000 mAh batarya geliyor. IP67 sertifikası aynı zamanda toz geçirmez oluyor. Android 7.1 yüklü telefonun 256 GB’a kadar destekli microSD kart yuvası da var. Alt kısımda 3.5 mm kulaklık çıkışı ve Type-C portu bulunmakta. 12 MP dual LED flaşlı ana kamerası ve 8 MP ön kamerası mevcut. Video çekimlerde en fazla Full HD seçilebiliyor. Parmak izi okuyucusu ön kısımda. 460 dolardan satışa sunulacak olan telefon ilk etapta Suudi Arabistan gibi körfez ülkelerinden temin edilebilecek.