Akıllı telefon pazarına her geçen gün yeni bir model daha ekleyen Samsung, üretmiş olduğu Samsung Galaxy J3 Pro’nun uygun fiyatı sayesinde satış grafiklerinde başarıyı yakalıyor. Samsung Galaxy J3 Pro’nun, Samsung Cloud ayrıcalığı sayesinde size özel 15 GB’lık bulut alanı ile verilerinizi yedekleyebilir, geri yükleyebilir ve senkronize edebilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy J3 Pro Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak, telefonunuzun sınırlarını kaldırarak, tam gücüne ve yetkilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Hazırlık

Telefonun Bootloader kilidinin açık olması gerek. Eğer Bootloader kilidiniz açık değil ise buraya tıklayarak nasıl açılacağını öğrenebilirsiniz.

Odin programını buraya tıklayarak indirin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Samsung USB sürücülerini indirmek için buraya tıklayın. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulumunu tamamlayın.

Root dosyasını indirmek için buraya tıklayın. Root dosyasını indirdikten sonra boş bir klasöre aktarın.

Veri kaybı yaşamamak için Root öncesi bilgilerinizi yedekleyin.

Not: Bu rehber yalnızca Samsung Galaxy J3 Pro 2017 için uyumludur. Ayrıca anlatacağımız işlemleri uygulamaya geçtiğiniz takdirde sorumluluk tamamen kendinize aittir.

Samsung Galaxy J3 Pro Root Atma

Öncelikle Samsung Galaxy J3 Pro’nun USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Samsung Galaxy J3 Pro’nun Ayarlarına girin ve Geliştirici seçeneklerini arayın. Eğer Geliştirici Seçenekleri telefonunuzda görünmüyor ise aşağıdaki yolu takip edin.

Ayarlar > Telefon hakkında > Derleme numarası yazan yere 7 kez basın. Bunun sonucunda Geliştirici seçenekleri görünür hale gelecektir. Şimdi ise Geliştirici Seçeneklerine girerek USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Samsung Galaxy J3 Pro’yu Güç tuşuna basılı tutarak kapatın. Ardından Ses kısma, Güç ve Home tuşlarına basılı tutarak Download mod ekranının gelmesini sağlayın. Ekran geldiğinde ise bir kez Ses arttırma tuşuna basarak, USB kablo ile telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.

Odini açtığınız zaman sol üst köşedeki ID:COM yazısının altındaki kutucuğun rengi mavi ise program telefonunuzu algılamış demektir.

Şimdi ise sağ taraftaki AP butonuna basarak, size vermiş olduğumuz smj330g.tar.md5 uzantılı Root dosyasını seçin. Son olarak Samsung Galaxy J3 Pro Root atma işlemini başlatmak için Start butonuna bir kez basın. Ayrıca bu işlemin biraz zaman alabileceğini unutmayın.

Root işlemi sonrası Samsung Galaxy J3 Pro’nun Rootlu olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Konu hakkında sorularınız var ise forum sayfamızı ziyaret ederek sorularınızı uzman ekibimize iletebilirsiniz.