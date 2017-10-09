Samsung Galaxy Note 8’de canlı duvar kağıdı kullanmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Canlı duvar kağıtları esasında Android’in ilk dönemlerinden beri hayatımızda. Elbette birçok kullanıcı bu canlı duvar kağıtları fazla pil tüketimine neden olduğu için genellikle statik duvar kağıtlarını ayarlamayı tercih ediyor. Samsung, üst düzey akıllı telefonları olan Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 / S8+’ta bu seçeneği gizlemeyi tercih etmiş. Bu küçük rehberimizde Samsung Galaxy Note 8’de canlı duvar kağıdı kullanmak için ne yapılması gerektiğine bakıyoruz.

Samsung Galaxy Note 8’de Canlı Duvar Kağıdı Kullanmak

Canlı duvar kağıdı ayarlama işleminin ilk aşaması öncelikle bir canlı duvar kağıdı indirmek olmalı. Bunun çok sayıda yöntemi var ancak en güvenlisi Google Play mağazasına başvurmak. Live Wallpapers şeklinde arama yaparak çok sayıda seçeneğe ulaşabilirsiniz. Biz Forest Live Wallpaper‘ı seviyor ve tercih ediyoruz.

Google Play uygulama mağazasından canlı duvar kağıdı indirdikten sonra akıllı telefonda Settings menüsünü açın.

Wallpapers and Themes seçeneğine dokunun.

Wallpapers bölümü altından View All‘u seçin.

Arayüzde sağ üst kısımda bulunan ve üç noktalı simgeye sahip olan butonu kullanın.

Live Wallpapers seçeneğine dokunun.

Akıllı telefonunuza yüklemiş olduğunuz duvar kağıdını bulun, üzerine dokunun ve duvar kağıdını nerede kullanmak istediğinizi seçin; canlı duvar kağıdını yalnızca ana ekranda veya ana ekran ile kilit ekranında kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlem kolaylıkla halledilebiliyor.